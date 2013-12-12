更新版 1-IEA月报：油价面临上行风险，因需求增长以及供应减少

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
然而，倘若利比亚及其他OPEC国家增产的话，就可轻松满足这些额外的需求。
IEA表示，利比亚11月产量大减至仅22万桶/日，不及10月45万桶/日的半数；该机构指出，该国石油产业再度面临困境。
IEA指出，OPEC 11月石油产量连续第四个月下滑，减少16万桶/日，至2,973万桶/日。
伊朗石油生产因西方国家的制裁而缩减，产业数据显示，伊朗目前出口量较两年前水准每日低约100万桶。
伊朗及全球大国上月达成原则性协议，因此制裁可望逐步取消，进而获准外销更多石油。但IEA表示，这可能意谓着对其他主要产油国的石油需求减低。
这份报告指出，＂为伊朗产油预留空间，对其他产油国可能是一大挑战，特别是在非OPEC国家石油供应增加的情况下。＂
IEA估计非OPEC国家石油供给今年增加140万桶/日，预计2014年将增加170万桶/日。（完）
(编译 龚芳；审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。