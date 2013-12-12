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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 09:59 BJT

更新版 1-IEA月报：油价面临上行风险，因需求增长以及供应减少

然而，倘若利比亚及其他OPEC国家增产的话，就可轻松满足这些额外的需求。

IEA表示，利比亚11月产量大减至仅22万桶/日，不及10月45万桶/日的半数；该机构指出，该国石油产业再度面临困境。

IEA指出，OPEC 11月石油产量连续第四个月下滑，减少16万桶/日，至2,973万桶/日。

伊朗石油生产因西方国家的制裁而缩减，产业数据显示，伊朗目前出口量较两年前水准每日低约100万桶。

伊朗及全球大国上月达成原则性协议，因此制裁可望逐步取消，进而获准外销更多石油。但IEA表示，这可能意谓着对其他主要产油国的石油需求减低。

这份报告指出，＂为伊朗产油预留空间，对其他产油国可能是一大挑战，特别是在非OPEC国家石油供应增加的情况下。＂

IEA估计非OPEC国家石油供给今年增加140万桶/日，预计2014年将增加170万桶/日。（完）

(编译 龚芳；审校 于春红)
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