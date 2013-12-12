台湾债市：10年券殖利率盘初趋升，随美债同向波动

路透台北12月12日 - 台湾指标10年公债102/10 殖利率周四盘初走升。交易员指出，美国10年期公债上日殖利率弹升，且台湾10年债此前已连续数天收跌，早盘出现获利了结卖压，推升殖利率走高。

市场人士指出，年底前交易员交投意愿不高，但美债略略指出方向，仍有交易员在清淡市况中立刻跟进交易。短端五年公债102/11 也与10年债方向一致，暂时中断此前殖利率连续四天收跌的走势，获利了结卖压令利率反弹，不过在1.08%见买盘浮现，今日或在区间偏上整理。

“其实市场方向还是不明显，但是美债殖利率弹了就跟一下。”一票券商交易员说。

另一民营银行交易员则指出，今日早盘短线获利卖压消化完后，料五年短券仍将受到存续期约三年内短期冷券殖利率走低的保护，年底前银行端仍有机会逢高买进。

美国公债价格周三下跌，市场为周四130亿美元30年期公债标售做准备，此为本周三次共计640亿美元标售的最后一次。指标10年期公债 价格在公开市场下跌11/32，收益率升至2.85%。

观察市场最新动态：

* 美债10年券殖利率走高，亚洲早盘持稳在2.85%上方

* 台债10年券反应美债殖利率走高幅度稍大，因市场对该券风险意识高涨

* 交投量能较上日略有放大，但交易员操作仍偏保守

* 五年券弹幅有限，极短券殖利率在低位徘徊给予支撑

* 市场仍在等待观望下周美联储(FED)的声明

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债102/10：1.67-1.69%

* 五年公债102/11：1.07-1.085%

本地时间10:13时最新报价：

* 102/10期10年公债殖利率升1.6基点报1.6765%

* 102/11期五年公债殖利率升1.1基点报1.0770%

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