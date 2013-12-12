台湾债市：RP利率续往低端集中，投信今日见部分赎回

路透台北12月12日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四续往区间低位集中。市场人士称今日投信端见大笔赎回，但因来自寿险及银行的资金不虞匮乏，市场仍显得宽松，利率不但没有变动，且更往低位靠拢。

市场人士指出，投信端今日因赎回款增加，询券力度降低，但因预期短线申购款不至中断，仍预先框券。而寿险资金也有增无减，加上在RP市场一向较为被动承作的银行，今日也传出因大量进钱而向市场寻求券源，均令宽松气氛转变不易。

“投信今天虽然有赎回，但市场的钱多到没有任何影响。”一票券商交易员说。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.58%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%。

大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%，和上日大致相同；公司债RP利率年内主交投区在0.56-0.58%，低位再下调，跨年利率则在0.58-0.59%；另一周内短天期见成交0.52%-0.55%，0.52%成交多。

下周新增数档公司债发行，包括周四联邦银行 30亿台币、玉山银行15亿台币及周五新光钢 5亿台币，令下周大额公司债发行总额来到约270.5亿台币。