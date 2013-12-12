台湾债市：RP利率续往低端集中，投信今日见部分赎回

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北12月12日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四续往区间低位集中。市场人士称今日投信端见大笔赎回，但因来自寿险及银行的资金不虞匮乏，市场仍显得宽松，利率不但没有变动，且更往低位靠拢。
市场人士指出，投信端今日因赎回款增加，询券力度降低，但因预期短线申购款不至中断，仍预先框券。而寿险资金也有增无减，加上在RP市场一向较为被动承作的银行，今日也传出因大量进钱而向市场寻求券源，均令宽松气氛转变不易。
“投信今天虽然有赎回，但市场的钱多到没有任何影响。”一票券商交易员说。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.58%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%。
大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%，和上日大致相同；公司债RP利率年内主交投区在0.56-0.58%，低位再下调，跨年利率则在0.58-0.59%；另一周内短天期见成交0.52%-0.55%，0.52%成交多。
下周新增数档公司债发行，包括周四联邦银行 30亿台币、玉山银行15亿台币及周五新光钢 5亿台币，令下周大额公司债发行总额来到约270.5亿台币。
其余尚包括周一台中银行 30亿台币、周二鸿海 60亿及周三南亚塑胶 104亿台币、富邦金控 26.5亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。