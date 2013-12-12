港报财经评论：2014年经济三大可能性--信报12月12日

2014年经济三大可能性/ 习广思

来到年底，环球市场话题离不开明年将如何配置。虽然美股一升再升，但由第三季开始，资金流持续反映投资者不是在美股获利，就是停止再流入；相反，有大量资金持续流入欧洲股票，理由是美股涨升后，已令部分基金超配，反而欧股变成低配，即持股比重低过其参考基准。另一个叫投资者转投欧股的理由是，美国在明年退市机会增加，欧洲则声言将更长时间维持刺激措施，加上欧洲经济持续低迷，惹来复苏概念，而美股则早已炒复苏了。在这个重新配置的过程中，部分基金开始捞底买新兴市场，其中以中国改革故事最吸引。中港股市拉锯多日后，终归还是要一跌。欧美股市被下周联储局议息所困扰，难以有突破性发展，中国内地则观望经济工作会议，加上银行同业存单的落实，利率市场化将进一步推进，这些因素将令市场短期持续波动。

昨天港股全面回吐，恒指下跌405点，收报23,338点。大市成交额737亿港元，沽空比率9.2%。恒指在三中全会后，走势突破23,500点阻力，过去三个星期持续在23,500-24,000点整固，恒指昨日失守，将考验50天线支持力度，但大市是强势回吐为主，中资金融股主导大市下跌，中移动 则再加一把推低指数。事实上，恒指两度上试24,000点不果，在好淡角力下，出现如此一跌不足为奇。目前市况反映突破有难度，但亦不至于会大挫，相信在23,000-23,500点有不错支持。配合美股来看，下周联储局议息后，市况或有所改善，届时才是股市派对之时。

腾讯 昨天逆市上升，是独力支撑大市的蓝筹。腾讯之强，除了近期消息多多之外，大行年尾再发力唱好，有助持股的基金表现，同时亦反映蓝筹轮流撑大市的格局。近期美国科技股在年结前再现升势，周二晚Twitter涨5.8%，股价创上市新高。科技股强势，连带中国概念科网股急涨，由于Twitter的关系，投资者开始留意到新浪微博的价值，而腾讯旗下亦有微信，前者摆明是山寨Twitter，后者则像是WhatsApp加Facebook的混合。用家心得是，经过一轮广告攻势后，用微信的中国内地朋友愈来愈多，加上微信搞作多多，传闻微信卖场将升级为微信商城，打算利用手机社交平台开拓商务。一年前，没有多少人相信腾讯见400港元，但今日已上望500港元了。(B03)

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镑汇走势逆转/ 苏子

前天英镑兑加元曾向上突破1.75心理关口，但破位后未能趁势挑战上周三的1.7549今年高位，到最后收市时更在日线图上呈现不利后市的射击之星形态，结果昨天汇价并没有令看淡的投资者失望，可以接着上日已经转劣的技术走势，以大阴烛不利形态跌破10天SMA支持。1.7342低位，即市跌势看来仍有余未尽，上周四所造的1.7321低位有较大机会进一步失守；如昨晚英镑兑加元已见跌破此低位支持并以接近全日低位收市，预料汇价在技术走势进一步转劣下，稍后将有甚高机会以单边市形式考验20天SMA的支持力。英镑兑加元早前的强势，主要是英镑汇价一直保持强势及加元呈现大弱势的结果，但随着这两天英镑兑加元已有明显的见顶回落迹象，相信早前英镑的强势及加元的弱势有望成功逆转过来。

留意前天英镑兑美元曾突破上周初的1.6443高位，但破位后仅升至1.6466水平便乏力再升，未能趁机挑战1.65心理关口，反映目前市场愿意采取高追策略的意欲并不强。昨天欧洲入市后，英镑兑美元已回落至1.64关口以下，暂时最低曾见1.6377水平，此低位刚好是10天SMA支持所在。如昨晚英镑兑美元成功在10天SMA支持以下低收，配合英镑兑加元亦能成功以大阴烛收市的话，相信英镑兑美元较大机会跟随英镑兑加元一同出现逆转性的回落，结束自7月9日的1.4809低位开始的上升浪。

如果英镑兑美元调整下半年升幅的23.6%及38.2%，目标可分别到达1.6075及1.5833水平；留意38.2%调整目标与日线一目均衡图云雾区底部支持相若，因此可说是不容有失。若稍后英镑兑美元的调整可以显着低于38.2%调整目标，担心50%调整目标亦未必能发挥较理想的支持力，汇价或会在略为跌破200天SMA支持后，跌至1.55心理关口附近才有趁低吸纳的值博率。(B16)