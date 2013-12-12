台湾债市：10年券殖利率收高，因美债殖利率有弹高风险

* 10年期公债殖利率结束连四跌收升 * 美债走势变数大，市场操作谨慎 * 10年券明日估殖利率在1.65-1.70%波动 路透台北12月12日 - 台湾指标10年期公债102/10 殖利率周四收升，结束 此前四连降。交易员指出，下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议召开前，市场对QE( 量化宽松)提前退场的预期升高，美债殖利率有弹高风险，台债在低量交投中殖利率底部也 被壂高。 交易员指出，与美债关联度较高的10年公债今日明显反应美债殖利率弹升走势，但市场 认为QE退场时程尚未底定，变数仍大，美债在下周会议声明公布前走势仍难逆料，考量台湾 银行端年底前一般会有作帐行情，10年券殖利率在1.70%附近料买盘将会浮现，明日估波动 区在1.65-1.70%。 “虽然市场对QE退场的反应逐渐钝化，但真正启动退场时市场还是会适当反应...整体 来说殖利率应该是区间缓上。”一位外资银行交易员说。 另一位证券商交易员亦指出，本月23日财政部将公布明年第一季发债计划，市场一般估 明年第一季公债供给将增多，约在3,000亿台币左右，将令想建置公债部位的银行或交易商 在明年初即有很多机会，不急于在年底前追价当前的10年债及五年债，这点或也令殖利率欲 下不易。 美国公债价格周三下跌，市场为周四130亿美元30年期公债标售做准备，此为本周三次 共计640亿美元标售的最后一次。指标10年期公债 格在公开市场下跌11/32，收益 率升至2.85%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 +1.60 1.0820 1.0730-1.0820 30.0 10 102/10 +2.15 1.6820 1.6710-1.6820 35.5 受到10年债殖利率弹高的影响，五年公债102/11 殖利率今日亦随之扬升。 但交易员指出，相对10年债波动度较高，五年债受资金去化需求的支撑，殖利率相对有撑， 但短线也不排除往区间偏上波动。 交易员预估，明日五年公债殖利率或在1.05-1.10%间波动，1.10%整数关卡附近可望测 试买盘的承接力道。 “交易商心态已转趋保守，现在是筹码空窗期，流动性不佳会让波动度扩大。”一位证 券商交易员说。 市场人士认为，在台债筹码空窗、又处在年底假日前的清淡市况下，美债走势在未来几 天都会是台债最重要的参考指标，因交易员不愿冒险押注方向，随美债波动将是最安全的作 法。 本周五重要经济数据以及事件为欧元区第三季就业人口、美国一周ECRI经济领先指标。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6820 5 102/11 1.0820 2 102/7 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)