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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 15:12 BJT

台湾债市：10年券殖利率收高，因美债殖利率有弹高风险

* 10年期公债殖利率结束连四跌收升
    * 美债走势变数大，市场操作谨慎
    * 10年券明日估殖利率在1.65-1.70%波动

    路透台北12月12日 - 台湾指标10年期公债102/10 殖利率周四收升，结束
此前四连降。交易员指出，下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议召开前，市场对QE(
量化宽松)提前退场的预期升高，美债殖利率有弹高风险，台债在低量交投中殖利率底部也
被壂高。
     
    交易员指出，与美债关联度较高的10年公债今日明显反应美债殖利率弹升走势，但市场
认为QE退场时程尚未底定，变数仍大，美债在下周会议声明公布前走势仍难逆料，考量台湾
银行端年底前一般会有作帐行情，10年券殖利率在1.70%附近料买盘将会浮现，明日估波动
区在1.65-1.70%。
        
    “虽然市场对QE退场的反应逐渐钝化，但真正启动退场时市场还是会适当反应...整体
来说殖利率应该是区间缓上。”一位外资银行交易员说。
       
    另一位证券商交易员亦指出，本月23日财政部将公布明年第一季发债计划，市场一般估
明年第一季公债供给将增多，约在3,000亿台币左右，将令想建置公债部位的银行或交易商
在明年初即有很多机会，不急于在年底前追价当前的10年债及五年债，这点或也令殖利率欲
下不易。
    
    美国公债价格周三下跌，市场为周四130亿美元30年期公债标售做准备，此为本周三次
共计640亿美元标售的最后一次。指标10年期公债 格在公开市场下跌11/32，收益
率升至2.85%。 
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5    102/11                   +1.60     1.0820   1.0730-1.0820      30.0
   10    102/10                   +2.15     1.6820   1.6710-1.6820      35.5
 
    受到10年债殖利率弹高的影响，五年公债102/11            殖利率今日亦随之扬升。
但交易员指出，相对10年债波动度较高，五年债受资金去化需求的支撑，殖利率相对有撑，
但短线也不排除往区间偏上波动。
    
    交易员预估，明日五年公债殖利率或在1.05-1.10%间波动，1.10%整数关卡附近可望测
试买盘的承接力道。
          
    “交易商心态已转趋保守，现在是筹码空窗期，流动性不佳会让波动度扩大。”一位证
券商交易员说。
    
    市场人士认为，在台债筹码空窗、又处在年底假日前的清淡市况下，美债走势在未来几
天都会是台债最重要的参考指标，因交易员不愿冒险押注方向，随美债波动将是最安全的作
法。
       
    本周五重要经济数据以及事件为欧元区第三季就业人口、美国一周ECRI经济领先指标。
    
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6820
          5      102/11                       1.0820
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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