《全球重要经济事件一览表》--12月12日-12月19日

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12月12日(四)

华盛顿--美国财政部长杰克卢在众议院金融服务委员会就国际金融体系发表证词陈述(1430)。

惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明和利率决定。

法国斯特拉斯堡--欧洲议会就欧洲央行的活动举行讨论，欧洲央行总裁德拉吉出席(0800)。

塔林--爱沙尼亚央行发表对该国经济的预估，欧洲央行管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)发表讲话(0900)。

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济前景发表讲话，芬兰央行将公布经济预测(1000)。

苏黎世--瑞士央行举行货币政策会议(0830)。

尼科西亚--塞浦路斯财长在议会发表预算讲话(1400)。

魁北克--加拿大央行总裁波洛兹发表题为“货币政策用于风险管理”讲话，随后召开新闻发布会(1750)。

贝尔格莱德--欧洲央行执委亚斯穆森参加欧盟和欧洲央行体系与塞尔维亚央行合作项目的闭幕式和新闻发布会(1415)。

华盛顿--美国财政部负责税收政策的助理部长Mark Mazur将在乔治华盛顿大学法学院举办的国际税收现行问题的第26届年会上发表讲话(1700)。

12月13日(五)

巴黎--英国央行总裁卡尼、法国央行总裁诺亚及欧洲央行执委科尔将参加法国财政部一会议(0800)。

巴黎--欧洲央行执委科尔出席法国经济财政部举行的专题讨论会“迈向金融去全球化的新时代？”(0945)。

塔林--“北欧--波罗的海金融联系与挑战”会议。演讲者包括：IMF副总裁Nemat Shafik、瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)、拉脱维亚和立陶宛央行总裁、欧洲央行执委冈斯坦西欧和韩伟森等。

安特卫普--欧洲央行执委普雷特就“危机时期的欧洲央行作用”发表讲话(1115)。

12月14日(六)

摩纳哥、法国--第六届世界政策大会(至12月15日)。发言嘉宾包括：前欧洲央行(ECB)总裁特里谢和欧洲央行执委科尔。

12月16日(一)

苏黎世--瑞士央行理事祖布鲁克就该央行的资产管理操作发表讲话(1700)。

魁北克--加拿大财长费海提会见各省财政官员，将讨论退休金改革(1900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至12月17日)。

12月17日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议(1900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定(0830)。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)参加第26届澳洲金融与银行业会议(Australasian Finance and Banking Conference)小组讨论(0015)。

悉尼--澳洲央行公布12月货币政策会议记录(0030)。

12月18日(三)

华盛顿--在美国联邦公开市场委员会举行为期两天的议息会议后，美联储主席贝南克举行媒体简布会(1930)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。

法兰克福--欧洲央行管委会和全体会议，无利率决定发布(至12月19日)。

12月19日(四)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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