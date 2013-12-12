版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 09:27 BJT

《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动

路透首尔12月12日 - 韩国央行周四连续第七个月维持利率不变，符合分析师预期。

以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点)：

2013年 5月 9日 调降25个基点至2.50%

2012年10月11日 调降25个基点至2.75%

2012年 7月12日 调降25个基点至3.00%

2011年 6月10日 调升25个基点至3.25%

2011年 3月10日 调升25个基点至3.00%

2011年 1月13日 调升25个基点至2.75%

2010年11月16日 调升25个基点至2.50%

2010年 7月 9日 调升25个基点至2.25%

2009年 2月12日 调降50个基点至2.00%

2009年 1月 9日 调降50个基点至2.50%

2008年12月11日 调降100个基点至3.00%

2008年11月 7日 调降25个基点至4.00%

2008年10月27日 调降75个基点至4.25% *

2008年10月 9日 调降25个基点至5.00%

2008年 8月 7日 调升25个基点至5.25%

2007年 8月 9日 调升25个基点至5.00%

2007年 7月12日 调升25个基点至4.75%

2006年 8月10日 调升25个基点至4.50%

2006年 6月 8日 调升25个基点至4.25%

2006年 2月 9日 调升25个基点至4.00%

2005年12月 8日 调升25个基点至3.75%

2005年10月11日 调升25个基点至3.50%

2004年11月11日 调降25个基点至3.25%

2004年 8月12日 调降25个基点至3.50%

2003年 7月10日 调降25个基点至3.75%

2003年 5月13日 调降25个基点至4.00%

2002年 5月 7日 调升25个基点至4.25%

2001年 9月19日 调降50个基点至4.00% *

2001年 8月 9日 调降25个基点至4.50%

2001年 7月 5日 调降25个基点至4.75%

2001年 2月 8日 调降25个基点至5.00%

2000年10月 5日 调升25个基点至5.25%

2000年 2月10日 调升25个基点至5.00%

1999年 5月 6日 设定利率目标在4.75%

* 代表非例行会议利率变动。(完) (编译 侯向明； 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐