港报财经评论：美国两决策，投资大启示--经济日报12月12日

美国两决策，投资大启示/ 林瑞芬

A股回，恒指昨同跌，收23,338，跌1.71%。除非美股急泻，否则昨跌市已屠了一批23,400-23,499的恒指牛证，短线再跌空间有限。大市成交报737亿港元，撇除光大国际 配股跌市近700亿港元，抛售压力略增但可控。周二美国有两则消息发放，预计对2014-2015年投资有启示，值得拿来跟大家探讨。一是美国联邦存款保险公司，美联储及美国证券交易委员会已投票通过“伏尔克规则”。之前已与大家解释过伏尔克规则，简单来讲，阻止银行参与自营交易，日后银行“坐盘炒作”规模将大减，也限制银行投资对冲基金及私募股权等高风险产品，降低银行系统性风险，减少国家为银行/投行故乱投作埋单风险。就时间来讲，美联储批准给予最大型银行延长至2015年7月前完成规则，其他银行则是可至2016年才完成，未有即时实施，相信是预留时间让银行了结现有业务。环球股市2015年起少了银行资金炒作，由此变得太平就要走着瞧！从炒家角度来讲，此例的推行减游资炒作实非利好股市。

第二则新闻为美国国会民主、共和两党，已就财政预算案达成为期两年的协议，预算协议确保2014年1月和10月都不会出现政府停运威胁，只待国会两院表决，协议便可通过。家和万事兴，2014年联储局或因此决定开始减买债之可能性增。今年内两党就预算案谈不合拢而被迫令部分政府部门关门，是可能令联储局延后买债的考虑因素，但2014年少一道顾虑，提升可能量缩的可能。不过，如前论，新任联储局主席明年3月先坐正开会，伯老此际不变应万变为主。量缩不等于即时加息，加息对复苏中的经济破坏力难料，相信联储局就不会于2014年草率决定。量缩初期，同时显示美国经济好转势头，望可纾减股市下调的冲击。

美股自1994年来，平均五年一个上升周期，最近周期由2009年起，2013年已近五周年，目前还未确定已爆破。周期延长也算不得准，但如潮涨潮退，延后总有见顶期，投行炒作活动2015年始大收敛，2014年又开始量缩，那明年可以是美股炒作最后一程。2014年，确是美股走势微妙变化的一年，要多花精神判市。技术上，道指走势回调若持续守上升轨支持15,000，还是当调整论。(B05)

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国指调整，毋须悲观/ 余少文

国企指数昨日出现9月重上10,000点以来最大单日调整，若然11,000点失守，便要下试牛熊分界线，但目前未见利淡消息，仍然憧憬来年，证券商亦看好明年国指。中国内地股市昨日由开市跌至收市，跌幅超过1%，国企指数情况也好不了多少，先跌穿心目中支持位11,250点，暂守11,000点，全日跌308点或2.7%，收报11,073点，成交额增加至174亿港元，只有12%主板H股逆市上升，40只成分股更全数下挫；而红筹指数跌51点或1.1%，收报4609点，成交额98亿港元。

近期一直指国指可在11,250点至11,600点区间上落，可惜昨日开市已迅即跌穿这上落区底部，并低见11,020点，由12月初高位11,638点开始调整至今，形成一浪低于一浪。11月18日上升裂口10,717点至10,986点会是重要支持位，因为50天和250天平均线已升至这裂口；再加上指数由9月至11月期间，在10,250点至10,800点区域上落，这上落区顶部被升破后，一般而言，阻力位会变成支持位，这支持位处于上升裂口底部。国指三大重磅股中国银行 、工商银行 和建设银行 ，合计指数比重30%，昨日已拖低指数86点，同时跟大部分重磅股一样，正在50天平均线争持，一旦跌穿这两个支持位，会给予指数调整压力，要下试俗称牛熊分界线的250天平均线。

看后市并不太淡，因为近日已指出国指虽横行，亦见不少中资股高开后立即遇见沽压而形成高开低收的阴烛走势，如腾讯控股 ，当时已指出国指有机会下试11,000点；即使指数昨日跌幅是9月重上10,000点以来最大单日跌幅，但下跌是预期之内。至于市场在三中全会后似乎无以为继，即欠缺消息驱动，但乐观而言，中国内地股市不时听到大户借钱炒股，年尾便要沽货“交数”，故年尾往往出现下跌走势，近年可在中资股见到这现象。只是到圣诞节前后，又会轮到大户或基金出场，粉饰橱窗，除非有特别事件发生，否则大市又会到平稳期，届时会出现个别主题炒作。心目中的QDII2仍未出场，故对后市仍然乐观，而多间外资证券商亦看好国指明年走势，即使汇丰环球研究给予国指明年底目标只有12,000点，是最熊的券商，但指数昨日下跌后，若然汇丰环球研究预测成真，指数仍有近1,000点升幅。若然最牛的瑞信跑出，则指数会有4,000点升幅，国指明年走势不要太悲观，大市如现深度调整更是入市机会。(B06)