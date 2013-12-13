《台湾金融市场一周展望》FED声明为最大变数，股债汇震荡难免

* FED宣布缩减QE规模预期升高

* 股债汇陷震荡整理难以避免

* 年底前清淡交易将令价格预测略感困难

记者 林妙容

路透台北12月13日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克下周将主持他任内的最后一次会议，全球市场都在观望贝南克是否为他今年5月以来引发的市场动荡做出新决定，或留待可能的继任人选叶伦上任后执行。

下周这个最大变数将主宰全球市场表现。尽管路透调查指出多数分析师预期美国QE(量化宽松)退场将在明年3月执行的机率较高，但市场反应显示下周QE提前缩减规模的预期升温，台湾股、汇、债市在FED会议前料均陷入观望整理，且随国际市场的震荡难免。

〞美国经济数据好得不得了、鸽派官员也表态支持退场、预算协议看来有很好的进展...三件事增强了下周启动QE退场的信心，最重要是涨多的美股大家都想下车。〞台新投顾全球策略研究部协理吕仁杰说。

吕仁杰指出，对于QE在不久的将来退场市场虽早已预期，但在年末之前，投资人为今年的获利了结寻求理由，下周的FED会议成了最佳的发酵剂。他指出，即使FED留待明年再行处理QE退场问题，下周以美国为首的金融市场预料在会议前仍将经历修正，为明年行情预留空间。

凯基投顾总经理朱晏民则认为，QE于明年3月开始退场机率仍较高。他认为贝南克无须在卸任前搅乱一池春水，且过去美国在圣诞假期前紧缩的历史经验极少。

即便FED出乎意料于下周缩减QE规模，朱晏民认为将以象征意义为主，缩减金额预期在50-100亿美元之间，对市场的影响不大。

〞现在市场的反应已不像5月、9月时那么大，以台股来看，本来就是在年高位置的套牢卖压重，下周整理震荡是难免，但未见得跟QE有关。〞朱晏民说。

路透调查显示，经济成长前景好转将支持美联储明年3月开始缩减购债，但也不能排除美联储下周二和周三的会议上宣布缩减举措。32位分析师预计，美联储将于明年3月采取行动，22位分析师预计美联储明年1月行动，只有12位分析师预计下周行动。

美国股市周四下跌，因11月零售销售稳步上扬，增添经济强劲程度足以使美联储开始削减刺激政策规模的迹象。获利了结也推动市场下跌，投资者抛售一些股票，以了结今年涨势的获利。

**台股涨多拉回机率高**

由于QE影响深远，面对下周FED的变数，分析师多认为下周台湾金融市场亦将以美国市场为依归，台股拉回整理机率大，台币在强势美元下有机会偏弱整理，台债市场则因交投清淡，殖利率将随美国10年公债浮动。

台湾股市 本周来随美股走高后拉回，周间虽一度升破8,500点创下年内新高，但随后吐回多数涨幅，周线仅微幅收升0.11%。

凯基的朱晏民指出，下周台股在FED会议前，因不确定因素仍高，上半周将以震荡整理为主，下半周若卖压消化得宜，才有机会回到上升轨道。但短线空间不大，波动区间估季线位置的8,250点附近至年高8,500点间。

在今年获利了结带动的修正结束后，台新投顾的吕仁杰对明年的美股和台股均持正面看法，认为拉回修正可寻求买点。台新投顾对明年台股的预期区间上看8,500-9,000点间。

本周来走势相对平稳的台币，下周虽有机会随国际美元波动，但幅度料受限。

汇市交易员认为，纵然美联储下周真的宣布缩减购债规模，台币兑美元贬值幅度也恐怕有限，29.800价位或出现明显支撑。

一本地银行交易主管不认为美联储会在下周启动削减刺激的举措，因美国明年2月初还会再次面临债务上限纷争问题，美联储必须等待此一最大变数消除后才有可能行动，否则将背负损及经济的罪名。

以此推估，美联储最有可能会在3月的货币政策会议后才正式缩减购债

此外，考量年底外资通常倾向汇出的季节性因素，交易员认为下周台币难脱弱势整理格局。惟在央行维持汇市动态稳定的大前提下，实质交投区将看在29.550-29.650。

〞年底前台币还是狭幅，要贬破29.650难，要升破29.500也难。〞一外商银行交易员表示。

他认为，受出口表现低迷影响，近期出口商不似过去以追价方式抛汇，而改采锁定价位卖出美元，对台币的推升效果有限。除非短线有大量的外资持续汇入，否则台币难以升向29.500。

**年底前交投清淡影响交易意愿**

除FED会议外，下周仍有多国央行的利率决定及经济数据的发布。然而时序逐渐逼近年底，欧美圣诞假期在即，金融市场交易员多认为经济数据对市场的影响将逐渐钝化，因交易部位已缩减至最低，观望心态浓厚远胜积极操作。

此外，金融机构已开始提前为明年第一季的交易布局，不希望年底前市场过度波动。

不仅欧美假期在即的外部因素影响交投意愿，以本周来交投量持续低迷的台湾债市来看，接下来将迎接12月23日公布的明年度发债计划，以及12月26日的央行理监事会，均压抑进场意愿。

〞今年胜负已定，〞一台债证券商交易员说；“年底了，不适合在这时候搅和太多，〞另一票券商交易员也说。

相对交易商退场观望，债市投资盘--银行端的思维则略有不同。

部分银行交易员认为，尽管当前台债交投清淡，但今年明显的空头年令年底帐面显得尴尬，加上短券端因资金持续浮滥带来的需求没有断过，给予五年以下短券一定保护，不排除下周仍有机会小幅显现作帐行情。

〞存续期两年以下的冷券成交在0.6%以下，五年券下周还是有机会往1.05%靠拢。〞一银行交易员说。

市场估下周10年债102/10 波动区间不易突破1.65-1.70%，五年债102/11 估在1.05%-1.10%间来回。

10年债102/10周线收低2.05基点至1.6840%；五年债102/11周线微幅收低0.05基点至1.0820%。

货币市场方面，午间标售的央行两年期存单加权得标平均利率在0.72%，符合市场预期持续走低。上周央行标售的364天期存单得标利率已大幅走低5.1基点至0.564%，令短率在年底前不仅未能反应季底的季节性因素，反而因资金去化需求承受稳中偏下的走势。

不过下周货币市场正式进入跨年资金的积极调度期，利率以持平本周略略偏上看待。

本周货币市场短率因年内资金宽裕而持于低位，目前拆款需求以一周及两周天期为主，下周三起两周拆款将面临跨年资金调度问题。由于预期下周提供跨年拆款资金的金融机构仍不普遍，跨年拆款利率将稍有微幅上行压力。

此外，年底前美元流动性不足的窘境持续恶化，交易员预料下周尚无法改善，只能以谨慎调度因应，待季节性因素逐步淡化后，市场美元供给意愿或逐步提高，才能有效平抑价格波动。

美元/台币换汇交易(FX SWAP) 市场中，周五三个月内的美元/台币换汇点均大幅折深，续创五年的波段最大折幅。一个月期 报价午盘在-0.080/063。