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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 09:47 BJT

芝加哥期市：玉米期货下滑，因投资者进行获利了结

美国能源资料协会(EIA)公布最近一周美国乙醇日产量为94.4万桶，较前周高出3.1万桶。

与此同时，美国农业部将2013/14年度用于生产乙醇的玉米预估规模上调至49.5亿蒲式耳，较前次预估高出5,000万蒲式耳。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 640.75 0.00 +0.00% +0.31% 656.73 25

CBOT玉米 437.75 -1.50 -0.34% +0.40% 432.24 63

CBOT大豆 1343.00 -1.00 -0.07% +0.35% 1304.10 66

CBOT稻米 $15.48 $0.01 +0.03% -0.51% $15.62 36

美国原油 $97.41 -$0.03 -0.03% -1.12% $94.93 61

汇率

欧元/美元 $1.378 -$0.001 -0.04% +0.15%

美元/澳元 0.904 -0.001 -0.14% -1.26%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 李爽)
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