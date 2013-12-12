芝加哥期市：玉米期货下滑，因投资者进行获利了结

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美国能源资料协会(EIA)公布最近一周美国乙醇日产量为94.4万桶，较前周高出3.1万桶。
与此同时，美国农业部将2013/14年度用于生产乙醇的玉米预估规模上调至49.5亿蒲式耳，较前次预估高出5,000万蒲式耳。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 640.75 0.00 +0.00% +0.31% 656.73 25
CBOT玉米 437.75 -1.50 -0.34% +0.40% 432.24 63
CBOT大豆 1343.00 -1.00 -0.07% +0.35% 1304.10 66
CBOT稻米 $15.48 $0.01 +0.03% -0.51% $15.62 36
美国原油 $97.41 -$0.03 -0.03% -1.12% $94.93 61
汇率
欧元/美元 $1.378 -$0.001 -0.04% +0.15%
美元/澳元 0.904 -0.001 -0.14% -1.26%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 李爽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。