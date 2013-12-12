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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 10:33 BJT

新闻稿：韩国央行决定维持利率在2.50%不变

“11月出口维持其良好的趋势，因为对主要经济体的出口增加，比如美国、欧盟和中国。”

“未来几个月韩国经济料维持其上行趋势，与全球经济复苏和消费及投资信心改善的情况保持一致。不过，未来经济成长面临的下行风险仍然存在，比如美联储缩减量化宽松、日圆波动性上升，以及高风险新兴经济体的经济下滑。”

“消费者物价料上升，因为供给方通胀压力上升。”

“经常帐料维持盈余趋势。”(完) (编译 侯向明； 审校 李爽)
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