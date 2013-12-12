新闻稿：韩国央行决定维持利率在2.50%不变

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“11月出口维持其良好的趋势，因为对主要经济体的出口增加，比如美国、欧盟和中国。”
“未来几个月韩国经济料维持其上行趋势，与全球经济复苏和消费及投资信心改善的情况保持一致。不过，未来经济成长面临的下行风险仍然存在，比如美联储缩减量化宽松、日圆波动性上升，以及高风险新兴经济体的经济下滑。”
“消费者物价料上升，因为供给方通胀压力上升。”
“经常帐料维持盈余趋势。”(完) (编译 侯向明； 审校 李爽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。