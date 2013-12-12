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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 09:54 BJT

****《港报快速浏览》--12月12日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：工业地兴建大型龛场，可助纾解骨灰位短缺--明报                      
 港报社评：桥头经济要兼顾社会效益--星岛日报                                  
 港报社评：落实沃尔克规则，银行业务模式洗牌--信报                            
 港报社评：中经会谋改革，增长目标非焦点--经济日报                            
 港报社评：宁愿节日无活鸡，也要严防禽流感--文汇报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：2014年经济三大可能性--信报                                    
 港报财经评论：美国两决策，投资大启示--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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