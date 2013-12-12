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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 09:59 BJT

《汇市简讯》美元/日圆买气不坠，美国投资银行及日本进口商敲进

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* 美元/日圆于东京盘中买气不坠，尽管日股走跌

* 美国投资银行及日本进口商站在买方

* 预料在103之前有卖盘，恐将限制涨势

* 102.00之前有买盘，下方则有停损单(完)

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