《中国债券市场每日交易备忘》--12月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部150亿元人民币三个月期贴现国债上午9:30-10:30招标 农业发展银行至多50亿元三年固息增发债下午14:00-15:00招标，收益率预测均值5.51% 农发行至多50亿元五年固息增发债下午14:00-15:00招标，收益率预测均值5.56% 农发行至多50亿元七年固息增发债下午14:00-15:00招标，收益率预测均值5.63% 府谷国资12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，海通证券主承 安徽省高速公路控股集团10亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA/AA+)，招行和建行主承 阳光祥谷铜业5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 龙岩交通发展集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交行主承 无锡产业发展集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浙商银行主承 广西铁路投资集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 沃森生物 10亿元三/五年期中期票据簿记建档(主体评级AA-)，中信建投证券和华夏银行主承 深圳市政工程总公司1.8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承 大同煤业 2亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，华夏银行主承 山东济宁2.4亿元三年期中小企业集优票据簿记建档(债项评级AAA)，恒丰银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 财政部240亿元30年期固息国债130025，票面利率5.05% 农业发展银行50亿元两年期固息债130432，票面利率5.35% 大唐集团50亿元三个月期超短融011311006，票面利率5.70% 内蒙古双欣能源化工公司6亿元一年期短融041354074，票面利率8.50% 江苏悦达集团10亿元一年期短融041361054，票面利率6.68% ============================================================================ 三、缴款： 濮阳建设投资公司5亿元七年期固息债1380360，票面利率8% 漳州市交通运输发展集团2亿元一年期短融 镇江国资7.5亿元一年期短融 华融证券10亿元三个月期短融 四川高速公路建设开发总公司20亿元一年期短融 漳州市交通运输发展集团2亿元五年期中票 江苏三房巷集团5亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国航空集团公司5亿元九个月期超短融011342004到期兑付，票面利率3.9% 中国商用飞机公司30亿元九个月期超短融011350002到期兑付，票面利率3.9% 中国华能集团40亿元一年期短融041251043到期兑付，票面利率4.65% 江苏交通控股公司30一年期短融041253068到期兑付，票面利率4.65% 攀钢集团30亿元一年期短融041253069到期兑付，票面利率4.97% 福建省电子信息(集团)2亿元一年期短融041259079到期兑付，票面利率5.27% 河南豫光金铅集团4亿元一年期短融041259080到期兑付，票面利率5.27% 武汉商贸国有控股集团3.5亿元一年期短融041259081到期兑付，票面利率5.21% 长沙城建投集团10亿元10年期固息债068048付息，票面利率4.15% 中国电影股份有限公司5亿元七年期固息债078082付息，票面利率6.1% 中国铁路总公司150亿元10年期固息债078083付息，票面利率5.53% 云南城建投集团8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080161付息，票面利率5.68% 云南冶金集团12亿元五年期中票1082217付息，票面利率5.56% 成都新都香城建设10亿元七年期固息债1180181付息，票面利率8.6% 中国泛海控股集团18亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180182付息，票面利率8.8% 中国泛海控股集团10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180183付息，票面利率8.9% 通化丰源投资开发10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180184付息，票面利率8.36% 新疆投资发展集团5亿元三年期中票1182381付息，票面利率5.8% 财政部290.1亿元10年期固息国债120021付息，票面利率3.55% 大丰城建国资10亿元七年期固息债1280462付息，票面利率7.08% 新余城建投公司15亿元七年期固息债1280463付息，票面利率7.08% 山东新查庄矿业6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280464付息，票面利率7.2% 石家庄高新中小企业1.78亿元六年期投资人选择权(3+3)集合企业债1280465付息，票面利率7.2% 浙江交通投资集团25亿元10年期中票1282536付息，票面利率5.37% 红星美凯龙家居集团9亿元五年期中票1282537付息，票面利率6.11% 广州地下铁道15亿元五年期中票1282538付息，票面利率5.12% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国人民银行货币政策司副司长姚余栋撰文称，降低政府杠杆率是个全球性难题，“去杠杆化”的漫长过程 ，对经济增长确实构成了挑战。而供给端改革是各国包括发达国家的红利来源，应从之前国际主流的需求管理方 式，更自觉、更积极地转向供给方面的改革创新，防止对需求管理过度依赖，在保持较快增长中逐步去杠杆。 --新华社周四刊出的财经观察指出，近期人民币兑美元汇率中间价持续走高，最近一周连续刷新汇改以来新高 ，年内升值幅度已达2.76%。分析人士称，这说明人民币汇率逐渐由市场无形之手决定。而从市场供需角度看人民 币汇价未来仍有小幅升值需求。 --新三板扩围正加快推进，方案出台进入倒计时。中国证券报周五报导称，新三板在发行制度安排上市场化程 度较高，已接近注册制；未来一段时间，全国所有符合条件的企业均有望逐步纳入全国股份转让系统的服务范围 。 12/18公布70个大中城市11月住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为13.7%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇/曹巍浩)