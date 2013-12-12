美国新股：希尔顿IPO集资逾23亿美元，创史上最大酒店IPO案

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透12月12日 - 全球最大酒店运营商希尔顿全球(Hilton Worldwide Inc) 周三首度公开上市(IPO)筹资23.4亿美元，重返公开市场。六年前，美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通) 以史上最大杠杆收购案之一将希尔顿收购后私有化。
希尔顿旗下包括康莱德酒店(Conrad)和华尔道夫酒店(Waldorf Astoria)等高端品牌。此次IPO发行价定为每股20元，在预估区间之内，使其市值达197亿美元。该股将从周四起以HLT为股号在纽约证交所挂牌交易。
黑石集团在2007年以267亿美元收购希尔顿，包括承接其债务，当时市况景气正值顶点。但金融危机随后爆发，公司面临因杠杆收购的大笔债务，而经济衰退亦打击业务。黑石在这次IPO之前，为希尔顿约130亿美元的债务进行再融资。
IPO集资所得计划用于偿还12.5亿美元债务。
黑石总共投资希尔顿约64亿美元，IPO之后黑石持有的76.2%股权约价值150亿美元，是投资金额的2.3倍以上。意味着希尔顿将成为黑石最成功的战绩之一。
希尔顿及现有股东将在本次IPO出售1.176亿股。本案规模是今年第二大IPO案，仅次于油管控股公司Plains GP Holdings LP的IPO案。
希尔顿起初拟以每股预估区间18-21美元发行1.128亿股。但一位消息人士说，超额认购约达10倍，投资者需求反应极为热烈。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。