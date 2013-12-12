美国新股：希尔顿IPO集资逾23亿美元，创史上最大酒店IPO案

路透12月12日 - 全球最大酒店运营商希尔顿全球(Hilton Worldwide Inc) 周三首度公开上市(IPO)筹资23.4亿美元，重返公开市场。六年前，美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通) 以史上最大杠杆收购案之一将希尔顿收购后私有化。

希尔顿旗下包括康莱德酒店(Conrad)和华尔道夫酒店(Waldorf Astoria)等高端品牌。此次IPO发行价定为每股20元，在预估区间之内，使其市值达197亿美元。该股将从周四起以HLT为股号在纽约证交所挂牌交易。

黑石集团在2007年以267亿美元收购希尔顿，包括承接其债务，当时市况景气正值顶点。但金融危机随后爆发，公司面临因杠杆收购的大笔债务，而经济衰退亦打击业务。黑石在这次IPO之前，为希尔顿约130亿美元的债务进行再融资。

IPO集资所得计划用于偿还12.5亿美元债务。

黑石总共投资希尔顿约64亿美元，IPO之后黑石持有的76.2%股权约价值150亿美元，是投资金额的2.3倍以上。意味着希尔顿将成为黑石最成功的战绩之一。

希尔顿及现有股东将在本次IPO出售1.176亿股。本案规模是今年第二大IPO案，仅次于油管控股公司Plains GP Holdings LP的IPO案。