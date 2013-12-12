日本债市：债券价格在标债前持稳，受股价下滑所扶助

日经指数 周四下滑1.3%，有助于支撑日债。

债市还受助于日本央行为期两年的购债计划，日本央行按计划每月购入超过7万亿(兆)日圆(680亿美元)的日债。

这有助于日债收益率在数月内稳步走低，尤其是短债。五年期公债收益率 本月稍早触及了八个月低点0.18%。

财务省标售2.7万亿(兆)日圆(260亿美元)的五年期日债，票息为0.2%，与过去两期相同。标售结果将在0345GMT公布。交易商预计买需强劲。

但长期债券表现较弱，因市场预期财务省明年可能会将发债重心向长债转移，以延长其巨额债务的总体期限。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.090%

五年期公债 0.000% +0.0 0.195%

10年期公债 0.655% +0.0 0.655%

20年期公债 1.525% -1.0 1.535%

30年期公债 1.720% +0.0 1.720%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.18 +0.04 144.14

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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