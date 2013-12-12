日本债市：债券价格在标债前持稳，受股价下滑所扶助

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
日经指数 周四下滑1.3%，有助于支撑日债。
债市还受助于日本央行为期两年的购债计划，日本央行按计划每月购入超过7万亿(兆)日圆(680亿美元)的日债。
这有助于日债收益率在数月内稳步走低，尤其是短债。五年期公债收益率 本月稍早触及了八个月低点0.18%。
财务省标售2.7万亿(兆)日圆(260亿美元)的五年期日债，票息为0.2%，与过去两期相同。标售结果将在0345GMT公布。交易商预计买需强劲。
但长期债券表现较弱，因市场预期财务省明年可能会将发债重心向长债转移，以延长其巨额债务的总体期限。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.090%
五年期公债 0.000% +0.0 0.195%
10年期公债 0.655% +0.0 0.655%
20年期公债 1.525% -1.0 1.535%
30年期公债 1.720% +0.0 1.720%
10年期公债期货 <0#JGB:> 144.18 +0.04 144.14
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 龚芳)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。