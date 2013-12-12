中国金融：农行招标的三个月期同业存单中标价为98.74元--业内人士

路透北京12月12日 - 业内人士周四透露，中国以资产计第三大银行--农业银行 稍早招标的30亿元人民币三个月期同业存单中标价格为98.74元，认购倍数为2.27倍。

按365天实际天数计算，农行同业存单参考收益率为5.18%，低于同期可比报价发行收益率5.2%。若按360天计算的话，农行同业存单参考收益率为5.10%，也于同期可比报价发行收益率5.13%。

农业银行是当前公告发行同业存单的10家机构中，唯一选择招标方式发行的机构，其最终发行成本亦低于可比品种，给市场化招标方式一定的鼓励。

五家银行首批同业存单今日成行，发行规模至多190亿元，期限包括一个月、三个月和六个月；除了农业银行采用招标发行外，其余都是报价发行，其中三个月期品种发行价为98.734元。

以下为首批同业存单的发行公告细节：

工行 农行 中行 建行 国开行

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计划发行量(亿元) 30 至多30 50 50 30

期限(月) 1 3 3 3 6

发行方式 报价发行 招标发行 报价发行 报价发行 报价发行

发行价(元) 99.5691 98.74 98.7340 98.7340 97.4500

发行时间 9:00-16:30 10:00-11:00 9:00-16:30 9:00-15:00 9:30-16:00

起息日 2013-12-13 2013-12-13 2013-12-13 2013-12-13 2013-12-13

到期日 2014-1-13 2014-3-13 2014-3-13 2014-3-13 2014-6-13

按365天计算 5.10% 5.18 5.20% 5.20% 5.25%

参考收益率

按360天计算 5.03% 5.10 5.13% 5.13% 5.18%

参考收益率