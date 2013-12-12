日本股市：早盘下跌1.4%，权重股受美联储QE退场疑虑打压

路透东京12月12日 - 日本股市日经指数周四早盘下跌1.4%至一周低点，受累于股指期货和大盘股卖盘，因市场再度担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快开始缩减刺激措施。

日经指数 在早盘中段跌223.11点至15,291.95点，一度最低跌至上周五以来最低的15,288.91点。

周三，美国股市创一个月最大跌幅，因交易商在美国两党达成临时预算协议后进行获利了结。两党的预算协议削弱了美联储在近期维持现有刺激规模的理由之一。

交易商称市场受股指期货和权重股卖盘拖累。软银 和迅销(FastRetailing) 分别下滑1.9%和2.2%。

东证股价指数 下跌0.9%至1,239.42点，33个子版块中有32个走低。

苹果 供应商日东电工 重挫17%至11个月低点，此前该公司下调了获利预期。

索尼 和Panasonic 分别下跌1.8%和2.1%。本田汽车 跌1.0%。(完)