日本股市：早盘下跌1.4%，权重股受美联储QE退场疑虑打压

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京12月12日 - 日本股市日经指数周四早盘下跌1.4%至一周低点，受累于股指期货和大盘股卖盘，因市场再度担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快开始缩减刺激措施。
日经指数 在早盘中段跌223.11点至15,291.95点，一度最低跌至上周五以来最低的15,288.91点。
周三，美国股市创一个月最大跌幅，因交易商在美国两党达成临时预算协议后进行获利了结。两党的预算协议削弱了美联储在近期维持现有刺激规模的理由之一。
交易商称市场受股指期货和权重股卖盘拖累。软银 和迅销(FastRetailing) 分别下滑1.9%和2.2%。
东证股价指数 下跌0.9%至1,239.42点，33个子版块中有32个走低。
苹果 供应商日东电工 重挫17%至11个月低点，此前该公司下调了获利预期。
索尼 和Panasonic 分别下跌1.8%和2.1%。本田汽车 跌1.0%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。