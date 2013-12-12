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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 10:32 BJT

台湾股市：早盘跟跌亚洲其他股市，银行股下滑

路透台北12月12日 - 台湾股市周四早盘下滑0.5%，市场人气受亚洲其他股市下跌打压，金融股领跌。

开盘约一小时后，加权股价指数 跌至8,386.14点，从前日触及的六周盘中高点回撤。日本和中国大陆股市同样下跌。

金融保险类指数 跌0.6%，电子类指数 下滑0.4%。(完)
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