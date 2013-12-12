台湾汇市：台币实质汇价趋贬，因对美联储下周缩减刺激政策预期升温

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北12月12日 - 台币兑美元 周四实质交易趋贬，因之前华府达成初步预算协议，令市场对美联储在下周宣布缩减刺激政策的预期升温。风险性资产承压，台币实质交易价位也随韩元小幅贬值。
汇银人士指出，台股盘初下跌，不过外资动向并不明显。进、出口商也在观望台币是否有进一步下滑的空间，使得交易量并未放大。预料台币今日实质交投区间将自29.550-29.580，略微贬向29.580-29.620。
“29.600有些前阵子还没出掉的美元，应该会稳在这附近。”一本地银行交易员表示。
另一银行交易员则称，出口商还在观望台币走势，若确定没能贬破29.600，美元抛汇卖压也许会在盘中出现。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日收盘时收敛，当地时间10:27，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.541/29.553附近，上日收盘在29.510。
本地时间10:30，央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元升3.4分报29.606。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.588-29.608，上交易日在29.550-29.580。
当地时间10:22，交易员观察市场最新动态：
* 韩元 汇价趋贬，报1,053.6。上交易日收在1,052.1。
* 台股 盘初下跌，外资可能转卖超台股。
* 进出口商先行观望，视台币是否守稳29.600关卡伺机而动。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.58-29.62最新相关报导链接： --美国财政：预算协议在众议院法规委员会获通过，即将举行全体投票 --韩国央行：连续第七个月维持指标利率在2.50%不变，一如市场预期 --美国人事：以色列央行前总裁费舍尔获征询出任下届FED副主席--消息 --台湾央行：否认对银行进行房贷相关业务金融检查 --《全球汇市》欧元兑美元连升七个交易日，因欧洲短期利率上涨 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。