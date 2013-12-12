台湾汇市：台币实质汇价趋贬，因对美联储下周缩减刺激政策预期升温

路透台北12月12日 - 台币兑美元 周四实质交易趋贬，因之前华府达成初步预算协议，令市场对美联储在下周宣布缩减刺激政策的预期升温。风险性资产承压，台币实质交易价位也随韩元小幅贬值。

汇银人士指出，台股盘初下跌，不过外资动向并不明显。进、出口商也在观望台币是否有进一步下滑的空间，使得交易量并未放大。预料台币今日实质交投区间将自29.550-29.580，略微贬向29.580-29.620。

“29.600有些前阵子还没出掉的美元，应该会稳在这附近。”一本地银行交易员表示。

另一银行交易员则称，出口商还在观望台币走势，若确定没能贬破29.600，美元抛汇卖压也许会在盘中出现。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日收盘时收敛，当地时间10:27，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.541/29.553附近，上日收盘在29.510。

本地时间10:30，央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元升3.4分报29.606。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.588-29.608，上交易日在29.550-29.580。

当地时间10:22，交易员观察市场最新动态：

* 韩元 汇价趋贬，报1,053.6。上交易日收在1,052.1。

* 台股 盘初下跌，外资可能转卖超台股。

* 进出口商先行观望，视台币是否守稳29.600关卡伺机而动。

交易员预测今日集中交易区间：