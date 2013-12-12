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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 10:45 BJT

金属期市：伦铜从一个月高点下滑，但现货供应紧俏支撑铜价

中国的铜用户准备在采购时支付更高溢价，而全球交易所库存已经降至五年低点，标志着部分交易商预计的供应吃紧局面将持续到明年。

印尼总统将对计划下月生效的金属矿石出口禁令作出最后决定。该国民族主义的立法者和一心希望保持出口收入的官员之间正展开激辩。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 张涛)
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