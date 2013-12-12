《焦点》澳洲11月就业人口增幅较预估高出一倍，弱化通用汽车退出的冲击

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
澳洲工商总会(Australian Chamber of Commerce and Industry)和Westpac Banking Corporation进行的这项长期调查发现，企业公布产出和新订单均大幅增长。
“澳洲制造商显然预期受国内需求带动,2014年初的业内状况将进一步改善，”Westpac分析师Elliot Clarke称。
“就业方面，制造企业似乎已经停止裁员，而裁员是该调查过去两年的主要调查结果。”
尽管澳元汇率偏高，但一些制造部门仍能勉力发展。近几年科学设备，主要是医疗、医药、机械、化工、纸制品和化肥行业均出现强劲的出口增长。
制造业在1.5万亿(兆)澳元年度国内生产总值(GDP)中的比重自1990年代初以来已经减半，目前为6.6%。同期铁矿石开采业产出已经扩大九倍，目前占GDP的比重为4.2%。
制造业雇佣的劳动人数不到澳洲1,170万总劳动人口的8%，远低于建筑、零售和医疗等部门。(完)
(编译 戴素萍/杜明霞/王翔琼；审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。