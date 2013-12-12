《焦点》澳洲11月就业人口增幅较预估高出一倍，弱化通用汽车退出的冲击

澳洲工商总会(Australian Chamber of Commerce and Industry)和Westpac Banking Corporation进行的这项长期调查发现，企业公布产出和新订单均大幅增长。

“澳洲制造商显然预期受国内需求带动,2014年初的业内状况将进一步改善，”Westpac分析师Elliot Clarke称。

“就业方面，制造企业似乎已经停止裁员，而裁员是该调查过去两年的主要调查结果。”

尽管澳元汇率偏高，但一些制造部门仍能勉力发展。近几年科学设备，主要是医疗、医药、机械、化工、纸制品和化肥行业均出现强劲的出口增长。

制造业在1.5万亿(兆)澳元年度国内生产总值(GDP)中的比重自1990年代初以来已经减半，目前为6.6%。同期铁矿石开采业产出已经扩大九倍，目前占GDP的比重为4.2%。

制造业雇佣的劳动人数不到澳洲1,170万总劳动人口的8%，远低于建筑、零售和医疗等部门。(完)