《全球主要央行动态》--12月12日

以下所列为上周四下午至本周四(12月5日-12月12日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

--美联储内部认为其下周会议应缩减购债的呼声越来越高，圣路易斯联储总裁布拉德周一也表态支持这一立场。布拉德有时被视为美国货币政策的风向标，他对“小幅缩减购债”的支持态度有些令人意外。他也同立场较为强硬的官员一样，希望美联储开始放慢每月850亿美元的资产购买速度。

里奇蒙联储总裁拉克尔以及达拉斯联储总裁费希尔长期以来一直反对购债计划，他们在周一均表示，继续推行超宽松货币政策的风险要超过其好处。堪萨斯城联储总裁乔治在全年当中一直不赞成这项计划，费城联储总裁普洛瑟周五也表示，“这件事情越快结束越好。”

--美联储两位高层决策者上周四表示，联储应该就逐步停止购债给出一份明确的时间表，藉此传达出有关结束当前这轮大规模购债行动的信息。他们的支持态度暗示，这项提议可能在联储12月17-18日政策会议上取得进展。

亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，联储应该考虑在未来几次会议中为缩减购债跨出第一步，当中包括12月会议在内，因最近整体经济活动相当正面。在美联储委员中，洛克哈特的立场偏中性，他指出，“若能够尽可能地明确交代要如何完成此事，则将有利于政策转变过程。”达拉斯联储总裁费希尔也支持按部就班、在可以预期的情况下收回政策；费希尔属于强硬派，他从一开始就反对实施购债计划。

--达拉斯联储总裁费希尔周一表示，美国长期公债收益率(殖利率)已经上涨，这暗示投资者预期美联储将开始缩减大规模刺激政策。费希尔表示，下周美联储开会时他将敦促同僚立即开始缩减购债计划。他还表示希望“在设定的时间框架”内逐步将购债缩减至零，这样市场就不会意外。

--里奇蒙联储总裁拉克尔称应明确沟通缩减量化宽松计划(QE)的路径，他称警惕不要频繁调整门槛，称这将使沟通复杂化。拉克尔称预计美联储可能对月度购债规模进行频繁微调是不现实的 。

--芝加哥联储总裁埃文斯称，7%的失业率已不再是决定美联储何时结束第三轮QE的好指标。他称，我对就业市场改善是否会持续仍有疑问。埃文斯表示，我非常笃定在失业率回落至6.5%之前QE3已经结束。他并称，由于通胀处于低位，即便失业率回落至6.25%也无法想象会升息。

--据知情消息人士透露，甫于6月卸下以色列央行八年总裁职位的费舍尔(Stanley Fischer)已接获征询，在叶伦接任美联储主席后出任下届联储副主席。现年70岁的费舍尔是全球备受推崇的知名货币经济学家之一。在麻省理工学院任教期间，他曾教过现任联储主席贝南克和欧洲央行总裁德拉吉。若美籍以色列人费舍尔接受白宫提供的职位，也还有待美国参议院的批准。这位不愿具名的消息人士称，“费舍尔已获得邀约”。

**中国**

--中国人民银行副行长潘功胜潘表示，未来应充分发挥金融监管协调部际联席会议制度功能，重点加强货币政策与金融监管政策、交叉性金融产品和跨市场金融创新的协调。并把货币信贷和流动性管理等总量调节与强化宏观审慎管理相结合，进一步完善差别准备金动态调整机制。中国构建维护金融稳定的宏观审慎管理框架，重点是要处理好货币政策和金融监管的关系。

--中国人民银行副行长刘士余表示，目前，对于互联网金融进行评价，尚缺乏足够的时间序列和数据支持，要留有一定的观察期。要鼓励互联网金融创新和发展，包容失误。但同时绝不姑息欺诈、诈骗等违法犯罪活动。

--中国央行明确表示，各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。比特币并不是真正意义的货币，目前各金融机构也没有直接参与比特币的交易和投资活动。“比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。”央行网站刊发通知称。

--为规范同业存单业务，拓展银行业存款类金融机构的融资渠道，中国央行周日发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元人民币。

**欧元区**

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，央行准备好采取新的政策措施来支持欧元区经济，但尚未制定出何时采用何种政策工具的详细计划。欧洲央行结束本年度最后一次会议后，德拉吉在记者会上称，只有央行确信银行业者将利用资金放贷后，才会向银行业提供新一轮长期贷款。这给央行下次可能动用的工具画上问号。 欧洲央行维持指标利率在0.25%的纪录低点不变，因为通胀率上升以及失业率下降，减轻了央行再次采取行动加以应对的压力。央行维持利率不变的决定已在市场的普遍预料之中。该央行还维持存款工具利率在0.0%不变，并维持隔夜贷款利率在0.75%。

--欧洲央行总裁德拉吉称，各家央行应当把注意力放在中期物价稳定方面，创建银行业联盟是增强欧元区韧性的核心举措。他称，欧洲国家完成改革至关重要，不能向国家主义和保护主义倒退。他并指出，欧洲必须完成银行业改革和结构性经济改革，必须通过提高资本和流动性缓冲，来强化金融体系。

--欧洲央行执委科尔表示，通胀前景符合欧洲央行的目标，没有理由采取“重大举措”。他称，2015年后2%的通胀率不会维持太久。欧元区距离通缩还很远，在通胀前景允许时利率将上升，欧洲央行的反馈机制没有改变。

--德国央行上调对该国今明两年的经济增速预估，显示欧元区内各国分化加大。德国央行预计该国今明两年经济增速分别为0.5%和1.7%。6月时的预估则分别为0.3%和1.5%。其还预测德国2015年经济增速会达到2.0%。

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，所有欧元区国家都不缺乏用于获得欧洲央行贷款的合格抵押品，这意味着银行业者可以随意增加融资。“我可以告诉你们，所有(欧元区)国家、所有银行部门现在都有合格抵押品，可以用来获得低成本融资，”冈斯坦西欧在一次活动上表示。他还补充道，欧洲央行很难影响到银行如何使用现金，但表示他希望一旦经济复苏动能增强，银行房贷将会增加。

--欧洲央行管委会委员诺沃特尼表示，在刺激投资对于信贷的需求方面，货币政策所仍能采取的措施是有限的。“信贷可获得性现在不是问题，而是需求很低，”诺沃特尼说。“货币政策(所能达到)的可能性多少而言是有限的，”他并称，“是需求决定投资。”

--欧洲央行管委会委员马库赫称，欧元区面临的通缩压力不大，而且欧洲央行认为未来也不会出现通缩。他称：“目前我们没有看到很大的通缩压力，我们认为未来一段时期也不会出现通缩。欧洲央行在必要时有充足的工具可动用，没必要就个别工具进行讨论或猜测动用这些工具的可能性。”

--欧洲央行管委会成员魏德曼对一意大利报纸表示，欧洲央行拥有对抗通胀过度放缓的工具，且必要时将会采取行动，但有些工具会附带造成不想要的结果。欧洲央行已经暗示其准备采取行动来对抗物价下滑的威胁，但尚未拟出动用何种政策工具及何时动用的详细计划。

--欧洲央行管委会委员诺沃特尼称，该央行对于可以帮助资金流向小企业的新工具表示欢迎。过去的货币政策措施在这一领域几乎没有什么效果。诺沃特尼指出，央行正在考虑是否能研究出一种类似于英国央行贷款融资计划的工具。贷款融资计划旨在推动资金流向中小企业。

--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，在欧元区结束经济衰退之后，财政及货币政策必须给欧元区经济提供成长的机会。“欧元区经济衰退已经结束，”诺沃特尼在一场奥地利经济展望的记者会上表示。“财政政策及货币政策必须给这次成长一个机会。”

--欧洲央行执委科尔表示，在推动建立银行业联盟之外，欧元区不需要进一步加强财政集中化。欧元区正在把银行监管职责整合到欧洲央行，同时计划制定处置无法生存银行的共同方法，以应对危机。“很明显，欧元区也需要团结一致的机制，来应对各国政策无法涉及的极端事件--这就是欧洲稳定机制(ESM)的角色。”科尔表示。

**英国**

--英国央行维持货币政策不变，坚守维持利率于0.5%的纪录低点直到经济复苏更加稳固的承诺。

--英国央行总裁卡尼表示，有迹象显示英国经济复苏能够获得自我持续的动能，但未来一段时间仍需要保持超宽松的货币政策。卡尼表示，英国央行认为该国的实质利率平衡点仍然为负，但正在向零缓慢回升。实质利率平衡点是指可以在未来几年促进经济成长恢复正常同时又不会加剧通胀的利率水平。卡尼表示，提供利率可能动向的指引，让外界相信货币政策不会贸然收紧。

--英国央行总裁卡尼表示，担心美国财政政策在给经济制造麻烦，而且较长期来看也不会带来裨益。卡尼在美国公共电视台(PBS)的"Charlie Rose"节目上称，在税务和支出的决策上“得过且过”，无助于解决更长远的财政、福利以及其他问题。据PBS访谈纪录，卡尼称美国国会议员明年仍需要作出一些“严峻的重大决定”。“我们最担忧的是这样的体系在短期制造困难，且长期毫无裨益可言。”

**日本**

--日本央行总裁黑田东彦表示，央行应避免释出过于复杂的前瞻性政策指引。他警告称，这样做可能让金融市场陷入混乱，产生适得其反的效果。他亦表示，退出目前这轮超宽松货币政策的难度，可能要大于央行上一次在2006年结束量化宽松政策的时候，因目前央行购买的长期公债和风险资产规模更大。

--日本央行总裁黑田东彦表示，预计在临近2015财年，日本会实现央行2%的通胀率目标。他再次表示，央行承诺维持超宽松货币政策，直至可以持续实现2%的通胀率。黑田东彦在东京的企业领袖和民间分析师会议上称，“...经济将稳定向2%的通胀率目标迈进。”

**澳洲和新西兰**

--华尔街日报报导，澳洲央行总裁史蒂文斯表示，必须谨防过高估计自身应对挑战性经济环境的能力。“我们已经打造了澳洲经济连续增长22年的神话...”史蒂文斯在接受媒体采访时表示。“迟早我们会再度陷入经济衰退。”随着中国经济放缓，澳洲决策层面临挑战，需要摆脱对矿产业的依赖，推动经济增长。但史蒂文斯仍保持乐观，指称澳洲看来有能力成功应对经济挑战。他补充称，“我们需要做一些推进创新和生产力的事情。”

--新西兰央行维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，央行再度警告，明年将需要加息，以应对楼市和建筑业带来的通胀压力攀升的情况。央行还指出，新西兰元汇率高企，但表示这提供了升息灵活性。

**其他国家**

--韩国央行连续第七个月维持利率不变，符合预期，许多分析师预计其会维持政策持稳直至明年底，因通胀较低且经济温和复苏。韩国央行总裁称周四利率决定获得委员一致通过。

--加拿大央行指出，消费者负债激增，房屋市场强劲，对加拿大的金融稳定带来的风险“在升高”，但整体危险程度已较六个月前降低。“家庭负债水准偏高及房市失衡，是加拿大需应对的最重大国内弱点。”加拿大央行在其半年度金融系统评估报告指出。报告称，这些风险可能让加拿大人难以招架不利的宏观经济冲击，以及房市的急遽修正。

--印度央行总裁拉詹表示，央行的关注点仍然是通胀，并称经济成长似在企稳，不过说已经触底还为时过早。拉詹补充道，印度卢比汇率已经“有所”企稳，但不能自满。他也要求政府继续努力抑制财政赤字，并称把有补贴的柴油价格提升至市场水准将带来帮助。他还表示，印度央行也希望强化债券市场并推出更多产品。

--据会议记录，泰国央行货币政策委员会(MPC)11月27日意外下调政策利率，其当时认为政治紧张情势可能会持续损害对该国的信心。据是次会议记录，“经济成长下滑风险增加，经济要恢复正常增长步伐需要时间。”国内政治形势“会进一步伤及信心，可能影响民间支出和旅游业，同时造成公共支出和投资进一步延迟。”该委员会还将泰国2014年经济成长预估从4.8%下调至4%左右。

--巴西央行总裁Alexandre Tombini表示，美联储越早撤回经济刺激政策，全球经济的过度将会越平稳。Tombini对巴西议员表示，如果美联储对外界更清楚地传递缩减购债的信息，也有助于减少全球市场的波动。Tombini说，市场已经消化了美国缩减刺激政策的前景，不要把新兴市场的波动与(经济)脆弱混为一谈。他重申，巴西央行将延长外汇干预计划，阻止雷亚尔大幅贬值，以降低波动。他说央行下周将公布计划变动的细节。

--巴西央行公布最新会议记录称，央行需要保持警惕，把物价压力降至最低。但央行也强调，货币政策对通胀的影响比较滞后。

(完)

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