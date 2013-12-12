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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 10:51 BJT

重发-香港新股：嘉里建设物流分支以区间上限定价，筹资22亿港元--消息

(重发以修改错别字)

路透香港12月12日 - 据一名熟知情况的消息人士周四对路透称，亚洲领先的物流服务供应商--嘉里物流联网有限公司 决定以招股价区间上限每股10.2港元定价，香港首次公开发售（IPO）筹资22亿港元。

这家属嘉里建设 旗下公司，此前给出招股价区间为8.8-10.2港元，拟发售约2.16亿股股份，筹资19-22亿港元。嘉里建设为马来西亚富商郭鹤年控制之公司。

该名消息人士并称，面向机构投资者的国际配售部分录得近40倍超额认购，当中包括来自新加坡主权财富基金淡马锡 以及新加坡政府投资机构GIC 的订单；而供散户认购的公开招股部分则录得逾35倍超额认购。

嘉里物流将于12月19日在联交所挂牌上市，上市市值169亿港元。

中银国际、花旗 、汇丰 、摩根士丹利 以及马来西亚联昌证券为联席账簿管理人。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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