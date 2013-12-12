重发-香港新股：嘉里建设物流分支以区间上限定价，筹资22亿港元--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(重发以修改错别字)
路透香港12月12日 - 据一名熟知情况的消息人士周四对路透称，亚洲领先的物流服务供应商--嘉里物流联网有限公司 决定以招股价区间上限每股10.2港元定价，香港首次公开发售（IPO）筹资22亿港元。
这家属嘉里建设 旗下公司，此前给出招股价区间为8.8-10.2港元，拟发售约2.16亿股股份，筹资19-22亿港元。嘉里建设为马来西亚富商郭鹤年控制之公司。
该名消息人士并称，面向机构投资者的国际配售部分录得近40倍超额认购，当中包括来自新加坡主权财富基金淡马锡 以及新加坡政府投资机构GIC 的订单；而供散户认购的公开招股部分则录得逾35倍超额认购。
嘉里物流将于12月19日在联交所挂牌上市，上市市值169亿港元。
中银国际、花旗 、汇丰 、摩根士丹利 以及马来西亚联昌证券为联席账簿管理人。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。