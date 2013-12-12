更新版 2-香港新股：中国信达首日挂牌收市较招股价高26%，其他新股黯淡

* 信达首日挂牌收市报4.5港元，高招股价26%

* 秦港股份和金天医药全日处低于招股价水平

* 分析师料信达短期股价维持强势 (新增背景、评论及更新股价表现)

路透香港12月12日 - 香港股市近日一片谨慎气氛中，新股市场分水岭更为明显。业务独特的中国信达 首日挂牌收市高招股价26%，概念普通的秦皇岛港股份 与金天医药 则全日潜水。

信达是中国最大不良债权投资者，也是首家上市的四大国有资产管理公司，周四首日挂牌开高后继续获得投资者追捧，盘中曾触及4.79港元，较招股价3.58港元高34%；收报4.5港元，全日升26%，市值近1,600亿港元。

市场人士指出，信达今早股价表现符合市场预期，由于公司业务独特且前景吸引，吸引投资者作中长线部署。

“另一方面，以信达的市值规模，可望较快晋身主要指数成分股，因而吸引基金追货，令短期股价维持强势。”耀才证券分析师植耀辉称。

信达是迄今为止年内亚太区最大宗IPO，也是今年香港最受欢迎的新股之一，面向散户的公开发售部分录得超额认购160倍，冻结资金1,534亿港元，最终要启动回拨机制，使公开发售比例由5%扩大至20%，面向机构投资者的国际配售比例缩由95%缩减至80%。

国际配售部分亦获大幅超额认购，加上美国橡树资本 、Och-Ziff 在内的10名基础投资者已锁定超过一半订单，其他机构投资者所获分配的股份有限，甚至为零分配。不少基金经理表示，有需要在二级市场上追货。

投资者相信，未来中国经济增速减慢和持续结构改革，国内银行不良贷款以及机构不良资产将进入上升周期，因而为信达带来业务增长机会。

投行罕有地在信达上市当天就将其纳入研究范围。野村稍早的报告推荐信达为“买入”，目标价5.1港元，较今天收市价约有13%上升空间。

信达的高管此前接受路透访问时亦指出，预期中国市场化的持续经济结构调整将使国内银行不良贷款处于增长趋势，问题机构也会增多，因而为公司带来很多发展机会。

信达表现亮丽，但同日挂牌的中国煤炭码头营运商秦皇岛港股份 和中国医药零售商金天医药 则“潜水”，全日处低于招股价水平。

秦港股份收报4.92港元，较招股价低6.3%。该公司此前以接近招股价区间低端的每股5.25港元定价，筹资43.6亿港元。

金天医药亦收跌18.6%，报2.37港元。该股此前以招股价区间低端定价，为每股2.91港元，筹资14.6亿港元。