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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 10:46 BJT

澳新汇市：澳元未受就业数据鼓舞而续跌，新西兰元则受央行声明激励

不过澳元涨势迅速消退，市场气氛转为卖出，因预期美联储可能最快下周就会缩减刺激举措。

此外，美国通用汽车 因制造成本及澳元汇价高企而决定撤出澳洲，让大宗商品货币更是雪上加霜。通用此举被视为将会给澳洲央行在重新平衡经济发展时增添压力。

这些因素导致澳元逼近上周触及的三个月低点0.8989美元。如果跌破将下探年内低点0.8848。

欧元兑澳元更进一步上涨，触及三年高位1.5279澳元，本周涨幅已达1.5%。澳元兑瑞郎 挫至两年低位。但澳元兑新西兰元跌幅最大，首度在2008年以后跌破1.0900新西兰元。此前新西兰央行周四维持强硬的货币政策立场，暗示将于明年上半年开始加息，未来两年指标利率将提高近一倍。

新西兰元兑美元 盘初一度高见0.8282美元，缩减隔夜跌至约0.8203的一些跌幅。(完)

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