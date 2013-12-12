澳新汇市：澳元未受就业数据鼓舞而续跌，新西兰元则受央行声明激励

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
不过澳元涨势迅速消退，市场气氛转为卖出，因预期美联储可能最快下周就会缩减刺激举措。
此外，美国通用汽车 因制造成本及澳元汇价高企而决定撤出澳洲，让大宗商品货币更是雪上加霜。通用此举被视为将会给澳洲央行在重新平衡经济发展时增添压力。
这些因素导致澳元逼近上周触及的三个月低点0.8989美元。如果跌破将下探年内低点0.8848。
欧元兑澳元更进一步上涨，触及三年高位1.5279澳元，本周涨幅已达1.5%。澳元兑瑞郎 挫至两年低位。但澳元兑新西兰元跌幅最大，首度在2008年以后跌破1.0900新西兰元。此前新西兰央行周四维持强硬的货币政策立场，暗示将于明年上半年开始加息，未来两年指标利率将提高近一倍。
新西兰元兑美元 盘初一度高见0.8282美元，缩减隔夜跌至约0.8203的一些跌幅。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。