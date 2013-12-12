《国际主要央行公开市场操作一览》--12月12日

路透上海12月12日 - 此前美联储(FED)承诺每月购买850亿美元公债和住房抵押支持债券，以促进支出和就业。不过市场对FED可能缩减购债规模的预期愈渐强烈。路透调查显示，2014年美国经济增长可能提速，因财政政策紧缩带来的阻力消退。这将使FED有更大空间缩减刺激政策。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

-----------------------------------------------------------------

12/11 买入公债 15.75 02/15/2036 - 11/15/2043

12/10 买入通胀保值债券 14.00 01/15/2018 - 02/15/2043

12/9 买入公债 31.81 05/15/2021 - 08/15/2023

12/9 买入公债 14.84 02/15/2036 - 11/15/2043

12/6 买入公债 51.29 12/31/2017 - 08/31/2018

12/5 买入公债 15.75 02/15/2036 - 11/15/2043

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

--------------------------------------------------

12/11 隔夜逆回购 -344.61 0.05%

12/10 隔夜逆回购 -142.20 0.05%

12/9 隔夜逆回购 -108.45 0.05%

12/6 三天逆回购 -74.20 0.05%

12/5 隔夜逆回购 -56.96 0.05%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年12月12日-2014年1月13日期间，FED计划在滚动操作中，购买约140亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美联储内部认为其下周会议应缩减购债的呼声越来越高，圣路易斯联储总裁布拉德周一也表态支持这一立场。布拉德有时被视为美国货币政策的风向标，他对“小幅缩减购债”的支持态度有些令人意外。

--美联储两位高层决策者上周四表示，联储应该就逐步停止购债给出一份明确的时间表，藉此传达出有关结束当前这轮大规模购债行动的信息。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

12/10 七天期反向交易 984.946 0.25%(固定利率)

12/10 35天期反向交易 101.432 0.25%(固定利率)

12/10 七天期定期存款 -1,840.00 0.19%

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，央行准备好采取新的政策措施来支持欧元区经济，但尚未制定出何时采用何种政策工具的详细计划。

--欧洲央行执委科尔表示，通胀前景符合欧洲央行的目标，没有理由采取“重大举措”。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 97,980

上周三 96,630

---------------------------------------

当期变化 +1,350

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，央行应避免释出过于复杂的前瞻性政策指引。他警告称，这样做可能让金融市场陷入混乱，产生适得其反的效果。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行789亿台币存单，相较存单到期606亿台币，存单发行余额增183亿。

--台湾央行周二公布，当日共发行1,300亿台币存单，相较存单到期1,300亿台币，存单发行余额持平。