《国际主要央行公开市场操作一览》--12月12日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海12月12日 - 此前美联储(FED)承诺每月购买850亿美元公债和住房抵押支持债券，以促进支出和就业。不过市场对FED可能缩减购债规模的预期愈渐强烈。路透调查显示，2014年美国经济增长可能提速，因财政政策紧缩带来的阻力消退。这将使FED有更大空间缩减刺激政策。
欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间
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12/11 买入公债 15.75 02/15/2036 - 11/15/2043
12/10 买入通胀保值债券 14.00 01/15/2018 - 02/15/2043
12/9 买入公债 31.81 05/15/2021 - 08/15/2023
12/9 买入公债 14.84 02/15/2036 - 11/15/2043
12/6 买入公债 51.29 12/31/2017 - 08/31/2018
12/5 买入公债 15.75 02/15/2036 - 11/15/2043
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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12/11 隔夜逆回购 -344.61 0.05%
12/10 隔夜逆回购 -142.20 0.05%
12/9 隔夜逆回购 -108.45 0.05%
12/6 三天逆回购 -74.20 0.05%
12/5 隔夜逆回购 -56.96 0.05%
此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。
其中，在2013年12月12日-2014年1月13日期间，FED计划在滚动操作中，购买约140亿美元的机构债和机构抵押支持证券。
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《本周主要新闻》
--美联储内部认为其下周会议应缩减购债的呼声越来越高，圣路易斯联储总裁布拉德周一也表态支持这一立场。布拉德有时被视为美国货币政策的风向标，他对“小幅缩减购债”的支持态度有些令人意外。
--美联储两位高层决策者上周四表示，联储应该就逐步停止购债给出一份明确的时间表，藉此传达出有关结束当前这轮大规模购债行动的信息。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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12/10 七天期反向交易 984.946 0.25%(固定利率)
12/10 35天期反向交易 101.432 0.25%(固定利率)
12/10 七天期定期存款 -1,840.00 0.19%
《本周主要新闻》
--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，央行准备好采取新的政策措施来支持欧元区经济，但尚未制定出何时采用何种政策工具的详细计划。
--欧洲央行执委科尔表示，通胀前景符合欧洲央行的目标，没有理由采取“重大举措”。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 97,980
上周三 96,630
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当期变化 +1,350
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行总裁黑田东彦表示，央行应避免释出过于复杂的前瞻性政策指引。他警告称，这样做可能让金融市场陷入混乱，产生适得其反的效果。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》
--台湾央行周三公布，当日共发行789亿台币存单，相较存单到期606亿台币，存单发行余额增183亿。
--台湾央行周二公布，当日共发行1,300亿台币存单，相较存单到期1,300亿台币，存单发行余额持平。
--台湾央行周一公布，当日共发行4,318.15亿台币存单，含1,000亿364天期存单，相较存单到期4,333.65亿台币，存单发行余额减15.5亿台币。 (完) (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。