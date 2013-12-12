券商观点：明年中国券商净利将增逾20%，获益IPO重启与融资融券大增-交银国际

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京12月12日 - 中国交银国际控股有限公司周四发布最新报告称，预计2014年中国券商行业净利润将增逾20%，IPO启动后券商承销收入和资本中介业务的净利息收入增长将成为明年券商收入增长的主要动力。
交银国际券商行业分析师李文兵周四发布报告称，预计明年中国券商业收入将增长20%以上，其中券商承销收入和资本中介业务的净利息收入将分别增长126亿元和150亿元，占2014年总收入增长的90%左右。
“IPO市场重新启动将提振券商的承销收入和私募股权业务的投资收益，及场外交易市场将推出补充政策，包括扩展至全国、引进做市商制度及转板机制。”报告称。
证监会11月30日发布新股发行改革意见，称IPO最快有望明年1月重启。 新三板或本月底前宣布扩容方案，之后将快速扩容。
报告指出，2014年债券承销业务将同比增长40%，保证金融资余额将同比增长60%，IPO重启后通过承销募集的资金预计可达2,000亿人民币。回购协议和股权质押贷款这两个领域将在2015年成为券商资本中介业务增长的主要推动力。尽管预计券商资产管理业务的规模及收入将继续快速增长，但其对2014年券商的收入贡献将较少。
李文兵认为，明年券商传统业务仍将比较稳定，业务增长主要受益于承销业务的增长和资本中介业务平均余额规模的增长，另外场外交易市场的快速发展将拓展券商的业务范围。
报告并维持券商行业领先评级，推荐首选个股为中信证券 （完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。