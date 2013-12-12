路透调查：英国明年经济增速料创2007年以来最快，受消费和房市推动

* 英国经济明年增速料创2007年以来最快

* 多数受访分析师认为经济复苏不平衡

* 失业率料在2015年第二季降至7%

路透伦敦12月11日 - 路透调查显示，明年英国经济增速料创2007年以来最快，但分析师称复苏倚赖家庭支出和房价上涨。

英国经济过去六个月来增长的力道，是2013年经济面最大的意外之一，当前各界一致认为，英国的经济势头可以延续至明年。

周三公布的调查显示，英国经济明年料增长2.4%左右，远优于多数欧元区国家。英国今年经济增长率预期为1.4%。

不过28位受访者中有20人认为，该国经济复苏不平衡，且倚赖消费者支出和房市。

其他分析师中，仅有两人认为经济复苏基础广泛，另外六人认为两者兼而有之。

Monument证券首席分析师Stephen Lewis称，“英国经济增长通常是被房市和消费者支出带着走。资本支出若随后跟上，经济增长才能持续。”

“在当前周期内，资本支出是否会跟进尚不清楚。”