路透调查：英国明年经济增速料创2007年以来最快，受消费和房市推动

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
* 英国经济明年增速料创2007年以来最快
* 多数受访分析师认为经济复苏不平衡
* 失业率料在2015年第二季降至7%
路透伦敦12月11日 - 路透调查显示，明年英国经济增速料创2007年以来最快，但分析师称复苏倚赖家庭支出和房价上涨。
英国经济过去六个月来增长的力道，是2013年经济面最大的意外之一，当前各界一致认为，英国的经济势头可以延续至明年。
周三公布的调查显示，英国经济明年料增长2.4%左右，远优于多数欧元区国家。英国今年经济增长率预期为1.4%。
不过28位受访者中有20人认为，该国经济复苏不平衡，且倚赖消费者支出和房市。
其他分析师中，仅有两人认为经济复苏基础广泛，另外六人认为两者兼而有之。
Monument证券首席分析师Stephen Lewis称，“英国经济增长通常是被房市和消费者支出带着走。资本支出若随后跟上，经济增长才能持续。”
“在当前周期内，资本支出是否会跟进尚不清楚。”
调查还显示，英国失业率料在2015年第二季降至7.0%，稍快于前次调查。7%是英国央行启动升息讨论的门槛。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。