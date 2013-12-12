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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 11:05 BJT

《汇市简讯》澳元在0.9000美元前出现买气，超卖局面可能面临修正

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* 澳元兑美元在小时图呈现超卖局面

* 据传在0.9000前有颇多买单，汇价可能持稳或修正

* 澳洲就业报告表现虽佳，澳元兑美元仍遭遇卖压

* 支撑在上周五低点0.8989，若失守将下看0.8940　(完)

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