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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 11:26 BJT

韩国汇市：韩元承压，但出口商美元卖单提供支撑

造船业者等出口商抛汇，抑制韩元跌势；而韩国央行符合市场预期，决议连续第七个月维持利率不变，则并未影响市场。

韩国综合股价指数 跌0.6%，而12月三年期公债期货 则跌0.01点至105.44。

0300GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,054.0 1,052.1

日圆/韩元 10.2719/799 10.2625

韩国公债期货 * 105.44 105.45

韩国综合股价指数(KOSPI) 1,965.60 1,977.97

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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