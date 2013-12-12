《全球市场》亚股跌至两个半月低点，因美联储缩减刺激预期升温

一些分析师认为，欧元最近强劲上扬后，其投资魅力消退。“我们周三给出做空欧元/美元的建议，目标位是1.32，我们的停止单设在1.3975，”巴黎银行的分析师在一份报告中写道。

澳元兑美元 回落0.3%报0.9022，距离上周五触及的三个月低点0.8989近在咫尺，且回吐稍早因就业报告意外强劲而录得的涨幅。

大宗商品方面，美国原油 持稳在每桶约97.4美元，上日跌1.1%后跌势暂歇。此前公布的官方数据显示成品油库存大幅增加，暗示油品需求不振。

金价 涨0.2%至每盎司约1,254美元，周三下跌0.6%。金价今年迄今仍跌25%，或录得1981年以来最大年度跌幅。

“今年金价大跌，创1981年以来最大跌幅，明显说明投资者已经开始预期经济、利率和资产配置正常化，”美银美林在一份报告中称。

“这种趋势明年会继续，我们认为‘这波资金大轮动交易’(Great Rotation trade)将利多美元。”(完) (编译 李爽 审校 张涛)