《全球市场》亚股跌至两个半月低点，因美联储缩减刺激预期升温

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
一些分析师认为，欧元最近强劲上扬后，其投资魅力消退。“我们周三给出做空欧元/美元的建议，目标位是1.32，我们的停止单设在1.3975，”巴黎银行的分析师在一份报告中写道。
澳元兑美元 回落0.3%报0.9022，距离上周五触及的三个月低点0.8989近在咫尺，且回吐稍早因就业报告意外强劲而录得的涨幅。
大宗商品方面，美国原油 持稳在每桶约97.4美元，上日跌1.1%后跌势暂歇。此前公布的官方数据显示成品油库存大幅增加，暗示油品需求不振。
金价 涨0.2%至每盎司约1,254美元，周三下跌0.6%。金价今年迄今仍跌25%，或录得1981年以来最大年度跌幅。
“今年金价大跌，创1981年以来最大跌幅，明显说明投资者已经开始预期经济、利率和资产配置正常化，”美银美林在一份报告中称。
“这种趋势明年会继续，我们认为‘这波资金大轮动交易’(Great Rotation trade)将利多美元。”(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。