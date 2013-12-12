中国新债：国开行下周二将再增发福娃债，总额降至不超200亿元

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海12月12日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(17日)再增发今年43-47期固息债（俗称“福娃债”），期限含一、三、五、七和10年，总额不超过200亿元人民币，较本周的300亿元回落。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第43、44、45、46、47期增发债
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发行总量 1年不超20亿元，3/5年不超30亿元，7年不超50亿元，10年不超70亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 12月17日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，
3/7年采用多重价格（美国式）招标
缴款日/起息日 12月19日/10月24日
分销期 12月18日-12月19日
上市日 1年：12月23日
3/5/7/10年：12月25日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第43-47期债首发及此前数次增发的结果如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率(10/22) 4.55% 4.89% 4.97% 5.0130% 5.04%
10/29增发中标收益率 4.8512% 5.0971% 5.1630% 5.1940% 5.2223%
11/5增发收益率 4.8138% 5.0777% 5.1918% 5.2599% 5.34%
11/12增发收益率 4.9891% -- -- -- --
11/21增发收益率 -- 5.5412% 5.6250% -- --
11/26增发收益率 -- 5.4878% 5.5333% -- --
12/3增发收益率 -- 5.3653% 5.4469% 5.5206% --
12/10增发收益率 5.3159% 5.4899% 5.5979% 5.6740% 5.7592%(完)
参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。