中国新债：国开行下周二将再增发福娃债，总额降至不超200亿元

路透上海12月12日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(17日)再增发今年43-47期固息债（俗称“福娃债”），期限含一、三、五、七和10年，总额不超过200亿元人民币，较本周的300亿元回落。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第43、44、45、46、47期增发债

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发行总量 1年不超20亿元，3/5年不超30亿元，7年不超50亿元，10年不超70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 12月17日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，

3/7年采用多重价格（美国式）招标

缴款日/起息日 12月19日/10月24日

分销期 12月18日-12月19日

上市日 1年：12月23日

3/5/7/10年：12月25日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第43-47期债首发及此前数次增发的结果如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(10/22) 4.55% 4.89% 4.97% 5.0130% 5.04%

10/29增发中标收益率 4.8512% 5.0971% 5.1630% 5.1940% 5.2223%

11/5增发收益率 4.8138% 5.0777% 5.1918% 5.2599% 5.34%

11/12增发收益率 4.9891% -- -- -- --

11/21增发收益率 -- 5.5412% 5.6250% -- --

11/26增发收益率 -- 5.4878% 5.5333% -- --

12/3增发收益率 -- 5.3653% 5.4469% 5.5206% --

12/10增发收益率 5.3159% 5.4899% 5.5979% 5.6740% 5.7592%(完)

参看详情，可点选中国债券信息网(here) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)