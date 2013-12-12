中国股市：沪综指缩量连三日收跌，金融股疲弱令大盘欲振乏力

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京12月12日 - 中国股市沪综指周四连续第三日收跌，A股成交额创一个月新低。分析师表示，今日大盘股与中小盘股分化明显。受再融资消息提振，创业板继续强势反弹，但金融股疲弱对指数形成拖累，短期大盘料仍以震荡整理为主。
沪综指 收报2,202.796点，跌1.370点或0.06%，上证A股今日成交额758亿元人民币，较上日942亿元缩减两成，此前低位为11月14日的719亿元。上证银行股指数 今日收跌0.55%。
“经济数据下行对市场构成压力，但是会议的密集召开带来的政策红利给市场形成支撑，主板市场形成涨跌两难的震荡格局。”中银国际证券策略分析师周荣华指出，这些会议主要包括正在召开的中央经济工作会议，以及将要召开的城镇化会议和中央农村工作会议。
创业板指数P 今日收涨2.797%。
中国证券报周四报导称，正在酝酿推出的创业板再融资管理办法核心思路是推进再融资市场化，由市场决定公司再融资额度和价格。
沪深300指数 收报2,410.015点，跌0.11%；沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,416.8点，跌0.01%，成交458,982手。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。