美国个股：思科反对微软收购Skype一案败诉

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透卢森堡12月11日 - 微软抵挡住以85亿美元收购讯息服务公司Skype所面临的一项挑战，此前欧盟普通法院驳回了思科关于这项交易将有损市场竞争的指控。
该法院在周三作出此项判决，意味着微软 可以继续向消费者推销Skype的视频电话和业务，无需对提供类似产品的思科 或其他公司作出让步。
思科担心微软收购Skype，是因为思科需要出售更昂贵的硬件帮助企业进行视频会议，而微软基于Skype的替代产品只需要电脑安装网络摄像头就能基本实现类似功能。
作为全球最大的网络设备生产商，思科在5月一场听证会上表示，微软收购Skype形成了垄断。思科表示，欧盟执委会不应该在未要求微软作出让步的情况下批准该交易。Skype是最大的互联网视频和语音讯息提供商。
欧盟普通法院称，思科未能证明该收购将损害竞争。
“(欧盟)内部市场可以容纳微软收购Skype。这次并购不会限制消费者视频通讯市场或企业视频通讯市场的竞争，”法官表示。
该法院称，思科在企业通讯市场占据较大份额，而且还有其他竞争对手存在，这都让微软无法妨碍该领域的竞争。
思科此前表示不会向欧盟最高法院上诉，但后来收回了这一表态。与思科一起提出异议的还有意大利固网和互联网电话提供商Messagenet SpA，后者也是Skype的竞争对手。(完) (编译 朱晓军；审校 王翔琼/白云)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。