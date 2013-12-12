美国个股：思科反对微软收购Skype一案败诉

路透卢森堡12月11日 - 微软抵挡住以85亿美元收购讯息服务公司Skype所面临的一项挑战，此前欧盟普通法院驳回了思科关于这项交易将有损市场竞争的指控。

该法院在周三作出此项判决，意味着微软 可以继续向消费者推销Skype的视频电话和业务，无需对提供类似产品的思科 或其他公司作出让步。

思科担心微软收购Skype，是因为思科需要出售更昂贵的硬件帮助企业进行视频会议，而微软基于Skype的替代产品只需要电脑安装网络摄像头就能基本实现类似功能。

作为全球最大的网络设备生产商，思科在5月一场听证会上表示，微软收购Skype形成了垄断。思科表示，欧盟执委会不应该在未要求微软作出让步的情况下批准该交易。Skype是最大的互联网视频和语音讯息提供商。

欧盟普通法院称，思科未能证明该收购将损害竞争。

“(欧盟)内部市场可以容纳微软收购Skype。这次并购不会限制消费者视频通讯市场或企业视频通讯市场的竞争，”法官表示。

该法院称，思科在企业通讯市场占据较大份额，而且还有其他竞争对手存在，这都让微软无法妨碍该领域的竞争。

思科此前表示不会向欧盟最高法院上诉，但后来收回了这一表态。与思科一起提出异议的还有意大利固网和互联网电话提供商Messagenet SpA，后者也是Skype的竞争对手。(完) (编译 朱晓军；审校 王翔琼/白云)