《独家新闻》福特董事会希望执行长穆拉利尽快对未来动向表态

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透底特律/纽约12月11日 - 福特汽车 的董事会计划促使执行长穆拉利尽快对其未来动向表态，因有关微软 属意穆拉利出任执行长的臆测甚嚣尘上。
根据数位接近微软的消息人士表示，现年68岁的穆拉利，是微软执行长热门人选之一，而且他并没有试图澄清有关他对这份工作有兴趣的传闻。
两位消息人士本周对路透表示，这已经开始惹恼了福特汽车的某些董事，当董事会周四在底特律开会时将会讨论这个问题。
穆拉利是董事会成员，但还不清楚他是否会参加董事会会议。消息人士表示，董事们打算在本周或下周向他提出这个问题。
一位接近福特董事的消息人士表示，“大家都不报导福特野马，也不写获利方面的消息，他们写关于穆拉利的消息。”
消息人士表示，这让人受挫，希望能澄清情况。
微软不愿对执行长人事的进展置评。福特发言人士则重申之前的声明，即穆拉利2014年将继续留在福特担任执行长，不过9月时董事会对穆拉利提前卸任持开放态度。
数位亲近福特的人士表示，穆拉利今年已经减少参与福特的事务，并让几位较年轻的主管承担更重要的工作。穆拉利于2006年执掌福特，并以重振福特雄风而享誉业界。
两位消息人士表示，即使穆拉利没有接下微软的工作，他也不太可能留在福特直到明年底。董事会愈发看重营运长Mark Fields，这位在福特任职24年之久的资深人士，外界普遍看好将出任下一任执行长。
一位熟知穆拉利想法的人士表示，“他在福特该做的都已经做了。”(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。