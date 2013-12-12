英国个股：莱斯银行不当销售行为遭当局处以2,800万英镑天价罚款

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透伦敦12月11日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)向莱斯银行集团 开出2,800万英镑(4,600万美元)的天价纪录罚款，因莱斯不当鼓励员工向客户强迫销售价值20亿英镑产品。
FCA从今年4月起开始监管金融服务，任务之一是终止20年来一连串不当销售金融产品丑闻。FCA指出，莱斯的罚款，是单一银行向零售客户不当销售产品案件中最高罚款纪录。
莱斯的罚款遭提高10%，因为FCA的前身金融服务监管局(FSA)早已在数年期间对莱斯的不当鼓励措施提出警告。莱斯2003年时亦因不当销售债券而受罚。
FCA新闻稿指出，莱斯的鼓励措施，使销售人员面临压力，必须达成目标以获得奖金或避免遭降职，而非关注客户需求，莱斯一名销售顾问甚至将保险产品卖给自己、妻子及一名同事，以求免遭降职。
FCA指出，莱斯银行集团旗下莱斯银行及苏格兰银行的销售奖励方案，都有诱使销售顾问向客户强迫销售的重大风险。
FCA的调查范围为2010年1月到去年3月的金融产品销售。这段期间，有超过100万项产品销售给约70万民众，相关投资金额约20亿英镑。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李爽)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。