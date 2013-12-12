英国个股：莱斯银行不当销售行为遭当局处以2,800万英镑天价罚款

路透伦敦12月11日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)向莱斯银行集团 开出2,800万英镑(4,600万美元)的天价纪录罚款，因莱斯不当鼓励员工向客户强迫销售价值20亿英镑产品。

FCA从今年4月起开始监管金融服务，任务之一是终止20年来一连串不当销售金融产品丑闻。FCA指出，莱斯的罚款，是单一银行向零售客户不当销售产品案件中最高罚款纪录。

莱斯的罚款遭提高10%，因为FCA的前身金融服务监管局(FSA)早已在数年期间对莱斯的不当鼓励措施提出警告。莱斯2003年时亦因不当销售债券而受罚。

FCA新闻稿指出，莱斯的鼓励措施，使销售人员面临压力，必须达成目标以获得奖金或避免遭降职，而非关注客户需求，莱斯一名销售顾问甚至将保险产品卖给自己、妻子及一名同事，以求免遭降职。

FCA指出，莱斯银行集团旗下莱斯银行及苏格兰银行的销售奖励方案，都有诱使销售顾问向客户强迫销售的重大风险。

FCA的调查范围为2010年1月到去年3月的金融产品销售。这段期间，有超过100万项产品销售给约70万民众，相关投资金额约20亿英镑。(完)