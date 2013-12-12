版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 14:07 BJT

台湾股市：收盘跌破短期均线支撑，FED将缩减刺激政策预期升温

路透台北12月12日 - 台湾加权股价指数 周四收盘跌破短期均线支撑。市场对美联储（FED）将在下周宣布缩减刺激政策的预期升温，导致风险性资产承压，台股也随亚洲区域股市回档。

大盘加权股价指数收报8,361.33点，跌幅0.86%；台股今日成交量 初值为665.01亿台币，上日修正后为840.39亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，大盘气势转弱，今日指数跳空跌破了位在8,410点附近的五日均线，预料短线将会下探位在8,300点附近的月线与季线支撑。

亚洲股市周四跌至两个半月低点，本地时间13:58，日经指数 跌1.07%；韩国股市 跌0.41%；MSCI明晟亚太地区股指(除日本外) 跌0.71%。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐