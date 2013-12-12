台湾股市：收盘跌破短期均线支撑，FED将缩减刺激政策预期升温

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北12月12日 - 台湾加权股价指数 周四收盘跌破短期均线支撑。市场对美联储（FED）将在下周宣布缩减刺激政策的预期升温，导致风险性资产承压，台股也随亚洲区域股市回档。
大盘加权股价指数收报8,361.33点，跌幅0.86%；台股今日成交量 初值为665.01亿台币，上日修正后为840.39亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，大盘气势转弱，今日指数跳空跌破了位在8,410点附近的五日均线，预料短线将会下探位在8,300点附近的月线与季线支撑。
亚洲股市周四跌至两个半月低点，本地时间13:58，日经指数 跌1.07%；韩国股市 跌0.41%；MSCI明晟亚太地区股指(除日本外) 跌0.71%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。