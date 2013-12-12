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市场报道 | 2013年 12月 12日 星期四 12:13 BJT

航空产业：加拿大航空与波音就购买客机展开谈判--消息

路透12月11日 - 一名知情人士周三表示，加拿大航空公司(Air Canada) 拟购买波音 737 MAX飞机，正与之进行谈判。

加拿大航空目前以空中客车(Airbus,空中巴士)的窄体飞机为主，波音和空中客车正在角逐替换这些飞机的交易。

华尔街日报报导，加拿大航空已选择与波音进行排他性谈判，落实至少50架飞机。

波音737 MAX飞机对抗空客的A320neo机型，前者标价为1.04亿美元。

业内消息人士上周称，加拿大航空董事会接近同意从空客或波音购买60架飞机。

尚未立刻联系上加拿大航空置评。波音拒绝置评。(完)

(编译 王翔琼；审校 张荻)
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