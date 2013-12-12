《外汇专栏》欧元年底涨至1.40美元并非毫无可能

(本文作者是路透汇市分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 田建华

路透伦敦12月11日 - 就算美国联邦储备理事会(美联储/FED)基于失业率下滑而考虑削减资产购买计划规模，欧元兑美元 在年底的淡静交投中也有涨至1.40美元的可能。

上周五公布的数据显示，美国失业率降至7.0%，为2008年11月以来最低。

本周公布的路透调查显示，受访的63位分析师中有29人认为美联储会在1月甚至本月削减货币刺激措施，不过多数人仍认为3月美联储才会撤场。

在市场热论美联储可能早于预期削减其每月850亿美元购债规模之际，考虑欧元兑美元可能上涨似乎不符合常情，但背后却不无道理。

关键的一环是美联储一直在苦口婆心地解释，美联储任何削减购债规模行为并不意味着紧缩政策。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在12月3日接受路透采访时称，“可以在削减购债规模的同时，仍计划在相当长的时间内维持利率在低位。”

若威廉姆斯的看法不假，则美联储削减购债没有给出买入美元的明显理由，原本买入美元是基于美国公债收益率(殖利率)会上涨，因为以威廉姆斯的观点看，削减购债规模与极低利率并不冲突。

不可否认，其他人有不同观点。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一就表示，长期美国公债收益率上涨，显示投资者预计美联储会削减购债。

若费希尔是对的，那么也就可以认为外汇市场在确定欧元兑美元汇率时候，已经考虑了收益率抬高的因素。

若确实如此的话，当削减购债确实开展后，为什么汇市交易商还要再次买入美元呢？

还有一个情况就是，多数市场人士继续认为欧元将逆转近期涨势。

据上周路透对60家外汇策略师的调查，欧元兑美元汇率在一个月、六个月和一年后分别为1.35、1.30和1.27。

市场仓位情况也与调查相符。外汇投机客在整个10月和11月削减欧元多头仓位，而最新的数据显示，仓位刚刚正面。一个月风险逆转指标也显示欧元走软的机率大。

多数人无法想像欧元会在未来几周走高，只能意味着果真如此的话，市场会方寸大乱。

欧元一个月内将面临抛盘是市场共识，与欧元可能在年底前升向1.40美元的看法相左。

不过银行业者必须意识到，同业之间也会有欧元需求。

欧元银行间拆放款利率(Euribor)因银行提高贷款利率而一直在上涨，暗示有对于欧元的需求，且利率走高有其道理。

另一个相似的情形是，欧元/美元三个月交叉货币基准互换(cross currency basis swap)本周下跌，较美元/欧元互换朝向溢价发展。

对于存在欧元需求的部分解释是，年底流动性紧缩，另外的解释是银行业者在欧洲央行(ECB)进行资产品质评估之整固财务体质。此次资产品质评估以银行业者12月31日的账户状态为准。