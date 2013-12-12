钢铁产业：中国铁矿石价格指数2014年起按日发布--报载

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京12月12日 - 中国矿业报援引铁矿石价格指数办公室称，从明年1月1日起，中国铁矿石价格指数（CIOPI）将按工作日对外（试）发布，现按周编制和发布的指数将继续运行至今年年底。
中国钢铁工业协会网站本周一称，上周（12月2日至12月6日）中国铁矿石价格指数为457.02点，比前周下降4.32点，降幅为0.94%。其中：国产铁矿石价格指数环比上升0.42%；进口铁矿石价格指数环比下降1.33%。
报导称，由于从今年7月1日起，商务部停止了“进口铁矿石合同信息登记及流向登记备案”系统，中钢协组织有关企业从7月1日起，将合同信息报送给铁矿石价格指数办公室。
报导援引铁矿石价格指数办公室的相关负责人表示，按日发布的中国铁矿石价格指数的总体结构不变，基础数据将源于国内企业上一个工作日的进口铁矿石交易价格，并将其按照升贴水标准统一换算为62%品位铁矿石价格。
自今年11月起，铁矿石价格指数办公室已经开始按日试编制进口铁矿石价格指数。截至12月5日，已有58家钢铁企业和贸易商开展了数据网络直报工作，累计编制了25个工作日的进口铁矿石价格指数。而按日发布的进口铁矿石价格和指数编制方案将在通过来自行业、企业、政府和研究机构的专家学者的论证之后，正式对外公开发布。
上述负责人介绍，后期将不断完善进口铁矿石信息直报系统，并成立专家评估小组，对铁矿石价格走势进行研判。此外，还将研究不同基期、不同品种的价格折算问题，并逐步完善价格指数监测系统。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。