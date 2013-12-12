中国汇市：人民币即期早盘随CNH回落，两地美元空头回补需求释放

* 人民币即期随离岸CNH回落

* 快速升值后美元空头回补需求释放

* 交投热情高涨，交易量上升

* 短期内境内外价格可能陷入交缠和盘整

路透北京12月12日 - 人民币兑美元即期 周四早盘走低。交易人士称，自昨天起离岸CNH大幅回落，今天仍持续走跌并低于在岸价格，引发境内美元空头回补。不过结汇意愿仍然较强，市场交投热情高涨，交易量也水涨船高。

他们并认为，本轮升值让此前积攒的升值动能有所释放，但境内外市场也都产生一些美元回补需求。随着境内外价差缩窄和交缠，短期内可能陷入相互观望、等候更多方向指引的盘整状态。

“价格终于动了一下，大家都很激动、都搞得很猛，有人哭有人笑。”上海一股份行交易员说。

他认为，今天境内人民币回调，跟CNH关系很大。早盘初段有一些购汇盘，但之后渐渐式微，即期跌幅也有收窄。短期内最终可能还是结汇盘较多，人民币仍会重拾升势。

综合多位交易员评论，人民币中间价前期飙涨之后回稳，境内即期市场也再现疑似的干预措施，使CNH投资者认为这一波人民币涨势将暂告段落。加之年末传统假日美元需求上升、美国缩减QE(量化宽松)等预期升温，造成CNH购汇量大增。

北京时间12:00，人民币兑美元即期报6.0747元，上日收报6.0717元。今日人民币兑美元中间价 为6.1115元，上日中间价为6.1100元。

全球汇市方面，日圆周四在亚洲盘持坚，市场对美国联邦储备理事会(FED)最快可能在下周缩减刺激措施的预期升温，导致美股挫跌，日圆普遍上扬。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1295/15，上日尾盘为6.1225。

北京时间12:00，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0757/87元，上一交易日尾盘报6.0750元。