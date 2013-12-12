中国汇市：人民币即期早盘随CNH回落，两地美元空头回补需求释放

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 人民币即期随离岸CNH回落
* 快速升值后美元空头回补需求释放
* 交投热情高涨，交易量上升
* 短期内境内外价格可能陷入交缠和盘整
路透北京12月12日 - 人民币兑美元即期 周四早盘走低。交易人士称，自昨天起离岸CNH大幅回落，今天仍持续走跌并低于在岸价格，引发境内美元空头回补。不过结汇意愿仍然较强，市场交投热情高涨，交易量也水涨船高。
他们并认为，本轮升值让此前积攒的升值动能有所释放，但境内外市场也都产生一些美元回补需求。随着境内外价差缩窄和交缠，短期内可能陷入相互观望、等候更多方向指引的盘整状态。
“价格终于动了一下，大家都很激动、都搞得很猛，有人哭有人笑。”上海一股份行交易员说。
他认为，今天境内人民币回调，跟CNH关系很大。早盘初段有一些购汇盘，但之后渐渐式微，即期跌幅也有收窄。短期内最终可能还是结汇盘较多，人民币仍会重拾升势。
综合多位交易员评论，人民币中间价前期飙涨之后回稳，境内即期市场也再现疑似的干预措施，使CNH投资者认为这一波人民币涨势将暂告段落。加之年末传统假日美元需求上升、美国缩减QE(量化宽松)等预期升温，造成CNH购汇量大增。
北京时间12:00，人民币兑美元即期报6.0747元，上日收报6.0717元。今日人民币兑美元中间价 为6.1115元，上日中间价为6.1100元。
全球汇市方面，日圆周四在亚洲盘持坚，市场对美国联邦储备理事会(FED)最快可能在下周缩减刺激措施的预期升温，导致美股挫跌，日圆普遍上扬。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1295/15，上日尾盘为6.1225。
北京时间12:00，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0757/87元，上一交易日尾盘报6.0750元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。