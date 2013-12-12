《独家新闻》私募股权股东考虑出售人力资源软体公司Kronos

路透纽约12月11日 - 知情人士周三表示，私募股权公司Hellman & Friedman及JMI Equity正在考虑出售人力资源管理软体公司Kronos，价值可能超过40亿美元。

知情人士指出，Kronos目前与少数几家私募公司初步洽谈可能出售事宜，这些公司包括KKR 、德州太平洋集团(TPG) 、贝恩资本(Bain Capital)。他们表示，甲骨文(Oracle) 及思爱普(SAP) 应该是最适合的买主，但这两家公司目前为止似乎没什么兴趣。

两名消息人士表示，Hellman & Friedman目前正与摩根士丹利 安排出售案。Kronos全年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为3.5亿美元。

Kronos为全球100多个国家的企业及机构提供人力管理解决方案。Hellman & Friedman及JMI Equity在2007年以18亿美元将Kronos私有化。

Kronos现金流强劲，使这两家私募公司获得超过15亿美元的股息收入，已是2007年承诺股本投资7.529亿美元的两倍。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)