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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 14:24 BJT

台湾个股：台积电估明年全球半导体产业成长率5%，晶圆代工业年增9%

路透新竹12月12日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周四预估，明年全球半导体产业成长率为5%，晶圆代工产业年成长9%。

该公司共同执行长之一的刘德音在该公司举办的一场研讨会上做出上述表示。

台积电今日收盘跌1.9%，报103台币；大盘加权股价指数 则收跌0.86%。(完)

参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com)

参看台积电相关新闻,请点选 (记者 金迈克; 撰写 高洁如; 审校 曾祥进)
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