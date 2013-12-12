中国经济：渐进式延迟退休政策尚无定论,明年就业压力仍大--人社部副部长

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京12月12日 - 中国正在采取多种措施应对老龄化社会的到来，包括渐进式延迟退休年龄政策。人力资源和社会保障部副部长胡晓义周四表示，相关的改革方案都在研究中，目前尚无定论。并提到明年高校毕业生数量庞大，就业压力较大。
胡晓义在国新办举行的新闻发布会上称，关于养老保险制度顶层设计方案都在研究中，整个顶层设计中列了十几个分课题的研究，正在对相关的建议和方案进行全面汇总和归纳，总体方案出来之后还会通过适当的方式广泛地征求社会各界的意见。
“因为养老保险涉及到方方面面，要把它置于社会经济发展的全局中考虑，而且牵动各类群体数以亿计人的切身利益，同时关系到今后几十年甚至上百年的国家经济社会发展，所以必须慎之又慎，全面综合平衡。”胡晓义称。
他提到，至于目前社会上热议的渐进式延迟退休年龄政策，正在研究制定过程中，有一些猜测也是正常的。其间会广泛地听取各方面的意见，但是不能把猜测当成定论。
“我确实不知道有哪个人或者哪个机构曾经提出建议说延迟退休年龄先从公务员做起，我没有听到一例这样的建议。”胡晓义称，“说要从重体力劳动者提前退休开始做起，我想也是一种猜测，我们也不主张假定一个设想然后再去批判它，不主张这样的做法，但欢迎提出积极的建议。”
上月发布的十八届三中全会改革方案明确提出建立更加公平可持续的社会保障制度。推进机关事业单位养老保险制度改革，研究制定渐进式延迟退休年龄政策。
**明年就业压力不轻**
在谈及中国明年的就业形势时，胡晓义提到，当前和今后一段时期发展的总趋势仍然是劳动力供大于求，仍然要把促进就业和创业放在突出的位置来加以安排。
今年1-11月，全国城镇新增就业1,242万人，提前完成全年目标。三季度末，城镇登记失业率保持在4.04%的较低水平。
2013年中国普通高校毕业生规模达到创纪录的699万人，明年高校毕业生的数量比今年还要大，根据教育部发布的数字是727万，显示明年就业压力仍然较大。
但他提到，2012年中国的劳动力资源总量首次出现了绝对下降的情况，比前年劳动力的供给减少了345万，这一重要信号预示着劳动力无限供给的时代已经要结束了。
“所以从长远考虑，我们也必须研究怎么样更加充分、有效地利用劳动力资源的问题。适当的渐进性的延迟退休年龄也是充分发挥人力资源效能的一个举措。”胡晓义称。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。