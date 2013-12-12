中国经济：渐进式延迟退休政策尚无定论,明年就业压力仍大--人社部副部长

路透北京12月12日 - 中国正在采取多种措施应对老龄化社会的到来，包括渐进式延迟退休年龄政策。人力资源和社会保障部副部长胡晓义周四表示，相关的改革方案都在研究中，目前尚无定论。并提到明年高校毕业生数量庞大，就业压力较大。

胡晓义在国新办举行的新闻发布会上称，关于养老保险制度顶层设计方案都在研究中，整个顶层设计中列了十几个分课题的研究，正在对相关的建议和方案进行全面汇总和归纳，总体方案出来之后还会通过适当的方式广泛地征求社会各界的意见。

“因为养老保险涉及到方方面面，要把它置于社会经济发展的全局中考虑，而且牵动各类群体数以亿计人的切身利益，同时关系到今后几十年甚至上百年的国家经济社会发展，所以必须慎之又慎，全面综合平衡。”胡晓义称。

他提到，至于目前社会上热议的渐进式延迟退休年龄政策，正在研究制定过程中，有一些猜测也是正常的。其间会广泛地听取各方面的意见，但是不能把猜测当成定论。

“我确实不知道有哪个人或者哪个机构曾经提出建议说延迟退休年龄先从公务员做起，我没有听到一例这样的建议。”胡晓义称，“说要从重体力劳动者提前退休开始做起，我想也是一种猜测，我们也不主张假定一个设想然后再去批判它，不主张这样的做法，但欢迎提出积极的建议。”

上月发布的十八届三中全会改革方案明确提出建立更加公平可持续的社会保障制度。推进机关事业单位养老保险制度改革，研究制定渐进式延迟退休年龄政策。

**明年就业压力不轻**

在谈及中国明年的就业形势时，胡晓义提到，当前和今后一段时期发展的总趋势仍然是劳动力供大于求，仍然要把促进就业和创业放在突出的位置来加以安排。

今年1-11月，全国城镇新增就业1,242万人，提前完成全年目标。三季度末，城镇登记失业率保持在4.04%的较低水平。

2013年中国普通高校毕业生规模达到创纪录的699万人，明年高校毕业生的数量比今年还要大，根据教育部发布的数字是727万，显示明年就业压力仍然较大。

但他提到，2012年中国的劳动力资源总量首次出现了绝对下降的情况，比前年劳动力的供给减少了345万，这一重要信号预示着劳动力无限供给的时代已经要结束了。