台湾货币市场：12月13日及本提存期资金预期变化一览表

韩国金融市场：韩元韩股盘中均下跌，美在叙利亚发射导弹引燃避险情绪
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
路透台北12月13日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期719.35亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期4兆(万亿)2,875.65亿台币 ：(单位：亿台币)
12/14 14.00
12/16 6,448.00
12/17 4,200.00
12/18 1,704.50
12/19 3,941.00
12/20 877.00
12/23 2,128.50
12/24 841.00
12/25 592.50
12/26 3,354.85
12/27 3,590.85
12/30 3,934.80
12/31 1,597.70
01/01 3,750.10
01/02 757.00
01/03 5,143.85
--公债付息6.3750亿台币
12/28 99甲9期3息6.3750亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--12/16：发行两年期央行存单，预计金额100亿台币，13日标售。
--12/27：发行财102-13期364天期国库券，预计金额350亿台币，26日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透首尔4月7日 - 韩元及韩股周五早盘迅速跌至逾三周盘中低位，此前有消息称，美国向叙利亚政府军目标发射巡航导弹；该消息引发全球避险情绪升温。
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
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