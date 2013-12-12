钢铁产业：欧亚钢价下跌，无碍钢铁市场继续复苏

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
欧洲9月和10月的钢铁产量按年实现增长，之前从1月到8月都为下降，而中国每个月的钢铁产量都实现较前月增长。
分析师和行业机构估计，中国的钢铁产能过剩2亿至3亿吨，欧洲则过剩3,000万至4,000万吨。
“我们认为明年全球钢价涨幅将相当温和，幅度肯定会低于两位数，”英国钢铁咨询公司MEPS的执行董事Peter Fish称。
“中国的需求是在增加，但供应也常常相应增加。欧洲的需求将会小幅增加，但却欠缺钢价背后的主要推动力--建筑活动。”
MEPS指出，美国的经济状况迄今还能支撑钢价，但市场面临双重风险，一方面钢铁厂供应激增，另一方面是进口增加，因为美国的钢价比亚洲每吨高出约160美元。
“就反倾销而言，美国市场受到很好的保护，所以差价能够存在，而且会长时间存在，但不会总保持目前的水平。”一家美国的钢铁交易商称。(完) (编译 朱晓军/石冠兰/白云; 审校 戴素萍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。