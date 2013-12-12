钢铁产业：欧亚钢价下跌，无碍钢铁市场继续复苏

欧洲9月和10月的钢铁产量按年实现增长，之前从1月到8月都为下降，而中国每个月的钢铁产量都实现较前月增长。

分析师和行业机构估计，中国的钢铁产能过剩2亿至3亿吨，欧洲则过剩3,000万至4,000万吨。

“我们认为明年全球钢价涨幅将相当温和，幅度肯定会低于两位数，”英国钢铁咨询公司MEPS的执行董事Peter Fish称。

“中国的需求是在增加，但供应也常常相应增加。欧洲的需求将会小幅增加，但却欠缺钢价背后的主要推动力--建筑活动。”

MEPS指出，美国的经济状况迄今还能支撑钢价，但市场面临双重风险，一方面钢铁厂供应激增，另一方面是进口增加，因为美国的钢价比亚洲每吨高出约160美元。