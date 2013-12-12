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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 18:41 BJT

修正-中国货币市场：一月以内回购利率跌幅收窄，首批同业存单面世影响不大

(更正：内文”周三“有误，应为”周四“)

路透北京12月12日 - 中国银行间市场周四早盘一月以内质押式回购利率 多延续下探，跌幅有所收窄。市场人士表示，首批同业存单面世影响不大，发行中行政意味多偏浓；流动性供给以年末为界限仍分化，市场中长期资金预期仍偏谨慎，长资金融出机构变少。

“今天资金挺平稳，一个月以内供给挺多，比较难出；长期资金出的机构少了，”华南地区一银行交易员称。

上海一大型银行交易员亦表示，期限越短，市场流动性越宽裕，隔夜品种想保证融出量的话，价格要低于同期加权收益率水平；首批同业存单今日发行，影响不大。

临近年底，中国同业存单终于呱呱落地。工农中建四大国有银行和国开行周四首批成行，不过收益率定位偏低，除发行人之间互持，并吸引一些“尝鲜”需求外，料市场吸引力有限。

中国央行公开市场今日未进行任何操作，时隔一个半月后再现单周“零操作”。据此计算，本周将净回笼370亿元人民币。

三个月期上海银行间同业拆放利率(shibor) 今日继续下探，小跌0.98个基点(bp)报在5.3222%。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4694 3.4985 -2.91

七天 4.3071 4.3417 -3.46

14天 4.5151 4.5570 -4.19

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.9650 3.9100 +205.50

七天 4.5100 4.2200 +29.00

14天 4.8000 4.6700 +13.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5000 3.5500 -5.00

七天 4.3100 4.3300 -2.00

14天 4.5500 4.5600 -1.00

Shibor

其中:隔夜 3.4600 3.5100 -5.00

七天 4.3050 4.3290 -2.40

三个月 5.3222 5.3320 -0.98

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
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