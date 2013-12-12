中国债市动态：现券收益率先跌后升，政策可能放松传闻一度激发买气

路透上海12月12日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率先跌后升。因时值中央经济会议期间，有关货币政策可能放松的传言，一度激发市场买气。但随后机构心态恢复冷静，收益率跌幅快速收窄。

交易员表示，临近年底，后市方向不甚明朗，因此外界扰动增大了市场波动。不过资金面能进一步向好，且新债供给减少，不排除短期内现券出现小行情的可能。

今日稍早，一度出现货币政策可能放松的传言，引因或是部分媒体揣测央行可能适度增加流动性，以引导市场利率回到正常水平，但市场并未寻到可信的源头及权威解释。

华南一银行交易员称，受此传言影响，早盘个别现券收益率一度跌逾10个基点(bp)，但随着理性心态的恢复，收益率跌幅收窄。

“早上这一出不知道哪里来的消息，市场一下就好了，这个市场变得越来越幼稚，而不是越来越理性。”他表示。

IRS市场早盘走势相近，呈先跌后反弹走势。

交易员并认为，央行逆回购继续暂停操作在预期之内，资金面波动不大，债市所受影响亦不明显。

央行公开市场今日将不进行任何操作，时隔一个半月后再现单周“零操作”。据此计算，本周将净回笼370亿元人民币。

新华社周二报导称，一年一度的中国中央经济工作会议于当日开幕。本次会议将回顾2013年的经济工作，并对明年的宏观经济政策定调，部署工作任务。