中国债市动态：现券收益率先跌后升，政策可能放松传闻一度激发买气

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海12月12日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率先跌后升。因时值中央经济会议期间，有关货币政策可能放松的传言，一度激发市场买气。但随后机构心态恢复冷静，收益率跌幅快速收窄。
交易员表示，临近年底，后市方向不甚明朗，因此外界扰动增大了市场波动。不过资金面能进一步向好，且新债供给减少，不排除短期内现券出现小行情的可能。
今日稍早，一度出现货币政策可能放松的传言，引因或是部分媒体揣测央行可能适度增加流动性，以引导市场利率回到正常水平，但市场并未寻到可信的源头及权威解释。
华南一银行交易员称，受此传言影响，早盘个别现券收益率一度跌逾10个基点(bp)，但随着理性心态的恢复，收益率跌幅收窄。
“早上这一出不知道哪里来的消息，市场一下就好了，这个市场变得越来越幼稚，而不是越来越理性。”他表示。
IRS市场早盘走势相近，呈先跌后反弹走势。
交易员并认为，央行逆回购继续暂停操作在预期之内，资金面波动不大，债市所受影响亦不明显。
央行公开市场今日将不进行任何操作，时隔一个半月后再现单周“零操作”。据此计算，本周将净回笼370亿元人民币。
新华社周二报导称，一年一度的中国中央经济工作会议于当日开幕。本次会议将回顾2013年的经济工作，并对明年的宏观经济政策定调，部署工作任务。
剩余期限约6.58年的固息国债130015券最新报价 在4.6500%/4.5400%，上日尾盘为4.7200%/4.6000%。(完) (发稿 吴芳; 审校 李宏薇/杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。