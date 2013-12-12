《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月12日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *安徽高速公路 100 10 3 12/13簿记建档 招商银行 AAA(大公) 12/16 12/17 控股集团 建设银行 AA+(中债) ======================================================================================== 五矿股份 400 30 9 推迟发行 中国银行 AAA -- -- 农业银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *山东魏桥 30 10 12 12/17簿记建档 招商银行 AA 12/19 12/20 创业集团 (中债增进公司提供担保) ======================================================================================= *西南证券 44 4 3 12/17招标 工商银行 AA+ 12/18 12/19 ======================================================================================= *广发证券 130 25 3 12/17招标 建行/农行等 AAA 12/18 12/19 ======================================================================================= 阳光祥谷铜业 10 5 12 12/12-12/13簿记 国开行 AA 12/16 12/17 ======================================================================================= 龙岩交通 10 5 12 12/13簿记建档 交通银行 AA 12/16 12/17 发展集团 ======================================================================================= 无锡产业 24 8 12 12/13簿记建档 浙商银行 AA+ 12/16 12/17 发展集团 ======================================================================================= 广西铁路 25 10 12 12/13簿记建档 中信银行 AA+ 12/17 12/18 投资集团 ======================================================================================= 湖南富兴集团 6 6 12 12/16簿记建档 华夏银行 AA 12/18 12/19 ======================================================================================= 上海南汇 26 9 12 12/16簿记建档 建设银行 AA+ 12/17 12/18 发展集团 中国银行 ======================================================================================= 新疆天富 10 6 12 12/17簿记建档 中信银行 AA 12/19 12/20 电力集团 ======================================================================================= 中国城市 25 25 12 12/18-12/19簿记 北京银行 AA+ 12/20 12/23 建设控股集团 恒丰银行 ======================================================================================= 长江电力 180 30 12 推迟发行 建设银行 AAA -- -- 农业银行 ======================================================================================= 成都双流机场 12 1 12 推迟发行 浦发银行 AA+ -- -- ======================================================================================== 金城集团 6 3 12 推迟发行 招商银行 A+ -- -- (中航机电系统有限公司提供担保) ======================================================================================== 四川水电投资 10 5 12 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 经营集团 ======================================================================================= 现代牧业集团 14 7 12 推迟发行 招商银行 AA -- -- ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== 漳州市交通 4 2 5 12/12簿记建档 兴业银行 AA 12/13 12/16 运输发展集团 华夏银行 ======================================================================================== 沃森生物 10 10 3/5 12/13簿记建档 中信建投证券 AA- 12/17 12/18 (3/5年各半) 华夏银行 ======================================================================================== 深圳市政 7.5 1.8 3 12/13簿记建档 北京银行 AA- 12/16 12/17 工程总公司 (深圳市投资控股提供担保) ======================================================================================== 大同煤业 12 2 5 12/13-12/16簿记 华夏银行 AAA 12/17 12/18 ======================================================================================== 龙岩交通 8 8 5 12/16簿记建档 交通银行 AA 12/17 12/18 发展集团 ======================================================================================== 国电电力 27 10 约定赎回前 12/18簿记建档 农业银行 AAA 12/20 12/23 长期存续 中金公司 ======================================================================================== 河南能源 80 30 5 推迟发行 中信证券 AAA -- -- 化工集团 20 7 (品种间可回拨) 中信银行 ======================================================================================== 同仁堂 5 5 5 推迟发行 中信银行 AA -- -- 中信建投 ======================================================================================== 无锡产业 10 10 5 推迟发行 工商银行 AA+ -- -- 发展集团 建设银行 ======================================================================================== 百联集团 20 10 3 推迟发行 工商银行 AAA -- -- ======================================================================================== 德力西集团 10 5 3 推迟发行 广发银行 AA -- -- ======================================================================================== 金晶科技 5 2 3 推迟发行 建设银行 AA- -- -- ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 山东济宁 2.4 2.4 3 12/12-12/13簿记 恒丰银行 AAA 12/16 12/17 中小企业 (中债信用增进投资提供担保) ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 吴芳)